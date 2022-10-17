https://sputnikarabic.ae/20221017/نادي-الأسير-يعلن-اعتقال-إسرائيل-5300-فلسطيني-منذ-مطلع-العام-2022-1069139566.html

نادي الأسير يعلن اعتقال إسرائيل 5300 فلسطيني منذ مطلع العام 2022

نادي الأسير يعلن اعتقال إسرائيل 5300 فلسطيني منذ مطلع العام 2022

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 5300 فلسطيني منذ مطلع العام الحالي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T14:05+0000

2022-10-17T14:05+0000

2022-10-17T14:05+0000

اعتقالات

أخبار فلسطين اليوم

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وقال نادي الأسير (منظمة حقوقية غير حكومية) في بيان صحفي، إن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ شهد أعلى نسبة اعتقالات بنحو 1228 حالة اعتقال.وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد إحداث أكبر قدر من اعمال التخريب في منازل المعتقلين وعائلاتهم، لتخلف خسائر مادية كبيرة.وأوضح أن عمليات الاعتقال الإداريّ تعد وفقا للمعلومات الحالية الأخطر بالمقارنة بالسنوات القليلة الماضية.ووصلت نسبة أوامر الاعتقال الإداريّ ذروتها خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا.

https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html

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اعتقالات, أخبار فلسطين اليوم