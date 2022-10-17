https://sputnikarabic.ae/20221017/نادي-الأسير-يعلن-اعتقال-إسرائيل-5300-فلسطيني-منذ-مطلع-العام-2022-1069139566.html
نادي الأسير يعلن اعتقال إسرائيل 5300 فلسطيني منذ مطلع العام 2022
نادي الأسير يعلن اعتقال إسرائيل 5300 فلسطيني منذ مطلع العام 2022
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 5300 فلسطيني منذ مطلع العام الحالي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:05+0000
2022-10-17T14:05+0000
2022-10-17T14:05+0000
اعتقالات
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/82/1013678274_0:136:5008:2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9.jpg
وقال نادي الأسير (منظمة حقوقية غير حكومية) في بيان صحفي، إن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ شهد أعلى نسبة اعتقالات بنحو 1228 حالة اعتقال.وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد إحداث أكبر قدر من اعمال التخريب في منازل المعتقلين وعائلاتهم، لتخلف خسائر مادية كبيرة.وأوضح أن عمليات الاعتقال الإداريّ تعد وفقا للمعلومات الحالية الأخطر بالمقارنة بالسنوات القليلة الماضية.ووصلت نسبة أوامر الاعتقال الإداريّ ذروتها خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا.
https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/82/1013678274_446:0:4563:3088_1920x0_80_0_0_c832be5bb1533041e4de0d1076ad3fa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اعتقالات, أخبار فلسطين اليوم
اعتقالات, أخبار فلسطين اليوم
نادي الأسير يعلن اعتقال إسرائيل 5300 فلسطيني منذ مطلع العام 2022
تابعنا عبر
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 5300 فلسطيني منذ مطلع العام الحالي.
وقال نادي الأسير (منظمة حقوقية غير حكومية) في بيان صحفي، إن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وأشار إلى أن شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ شهد أعلى نسبة اعتقالات بنحو 1228 حالة اعتقال.
وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية
تتعمد إحداث أكبر قدر من اعمال التخريب في منازل المعتقلين وعائلاتهم، لتخلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضح أن عمليات الاعتقال الإداريّ تعد وفقا للمعلومات الحالية الأخطر بالمقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
ووصلت نسبة أوامر الاعتقال الإداريّ ذروتها خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا.