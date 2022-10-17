عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/نادي-الأسير-يعلن-اعتقال-إسرائيل-5300-فلسطيني-منذ-مطلع-العام-2022-1069139566.html
نادي الأسير يعلن اعتقال إسرائيل 5300 فلسطيني منذ مطلع العام 2022
نادي الأسير يعلن اعتقال إسرائيل 5300 فلسطيني منذ مطلع العام 2022
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 5300 فلسطيني منذ مطلع العام الحالي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:05+0000
2022-10-17T14:05+0000
اعتقالات
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/82/1013678274_0:136:5008:2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9.jpg
وقال نادي الأسير (منظمة حقوقية غير حكومية) في بيان صحفي، إن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ شهد أعلى نسبة اعتقالات بنحو 1228 حالة اعتقال.وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد إحداث أكبر قدر من اعمال التخريب في منازل المعتقلين وعائلاتهم، لتخلف خسائر مادية كبيرة.وأوضح أن عمليات الاعتقال الإداريّ تعد وفقا للمعلومات الحالية الأخطر بالمقارنة بالسنوات القليلة الماضية.ووصلت نسبة أوامر الاعتقال الإداريّ ذروتها خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا.
https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/82/1013678274_446:0:4563:3088_1920x0_80_0_0_c832be5bb1533041e4de0d1076ad3fa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اعتقالات, أخبار فلسطين اليوم
اعتقالات, أخبار فلسطين اليوم

نادي الأسير يعلن اعتقال إسرائيل 5300 فلسطيني منذ مطلع العام 2022

14:05 GMT 17.10.2022
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 5300 فلسطيني منذ مطلع العام الحالي.
وقال نادي الأسير (منظمة حقوقية غير حكومية) في بيان صحفي، إن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
نادي الأسير الفلسطيني: هناك حالة من التوتر الشديد في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
26 أغسطس, 09:31 GMT
وأشار إلى أن شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ شهد أعلى نسبة اعتقالات بنحو 1228 حالة اعتقال.
وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد إحداث أكبر قدر من اعمال التخريب في منازل المعتقلين وعائلاتهم، لتخلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضح أن عمليات الاعتقال الإداريّ تعد وفقا للمعلومات الحالية الأخطر بالمقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
ووصلت نسبة أوامر الاعتقال الإداريّ ذروتها خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала