https://sputnikarabic.ae/20221018/إسبانيا-تشجع-المواطنين-على-استخدام-الألواح-الشمسية-لمواجهة-أزمة-الطاقة-1069204829.html
إسبانيا تشجع المواطنين على استخدام الألواح الشمسية لمواجهة أزمة الطاقة
إسبانيا تشجع المواطنين على استخدام الألواح الشمسية لمواجهة أزمة الطاقة
تبنت الحكومة الإسبانية سلسلة من الإجراءات، اليوم الثلاثاء، لتشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء في ظل أزمة الطاقة التي ظهرت عقب فرض الغرب... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T18:27+0000
2022-10-18T18:27+0000
2022-10-18T18:27+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
طاقة
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وقالت وزيرة البيئة، تيريزا ريبيرا، بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "هناك الكثير من الاهتمام بفكرة توليد الأسرة لطاقتها الخاصة التي تمثل "طريقة معقولة للغاية لخفض فواتيرنا".وقالت عن الإجراءات التي تتماشى مع الحملة الأوروبية لتقليل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، إن عملية توليد الطاقة الفردية يمكن أن يتم تشجيعها من خلال "الشكل المبسط من التنظيم".تعمل هذه الخطوة على تبسيط عملية تركيب الألواح الشمسية بقدرة توليد طاقة تصل إلى 500 كيلو وات في الساعة، وتسعى إلى تشجيع تركيب الألواح الكهروضوئية في المباني العامة.كما تسعى إلى حشد الدعم لـ "توليد الطاقة الجماعي" ، ودعم تركيب الألواح الشمسية في المجمعات السكنية في بلد يعيش فيه ما يقرب من ثلثي السكان في شقق.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه دول الاتحاد الأوروبي زيادة غير عادية في أسعار الطاقة والتي تفاقمت بسبب فرض الغرب عقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الاتحاد-الأوروبي-يعتبر-الجزائر-شريكا-موثوقا-لسد-فجوة-الطاقة-1068906200.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, طاقة
أخبار الاتحاد الأوروبي, طاقة
إسبانيا تشجع المواطنين على استخدام الألواح الشمسية لمواجهة أزمة الطاقة
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تبنت الحكومة الإسبانية سلسلة من الإجراءات، اليوم الثلاثاء، لتشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء في ظل أزمة الطاقة التي ظهرت عقب فرض الغرب عقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وزيرة البيئة، تيريزا ريبيرا، بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "هناك الكثير من الاهتمام بفكرة توليد الأسرة لطاقتها الخاصة التي تمثل "طريقة معقولة للغاية لخفض فواتيرنا".
وقالت عن الإجراءات التي تتماشى مع الحملة الأوروبية لتقليل اعتماد دول
الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، إن عملية توليد الطاقة الفردية يمكن أن يتم تشجيعها من خلال "الشكل المبسط من التنظيم".
تعمل هذه الخطوة على تبسيط عملية تركيب الألواح الشمسية بقدرة توليد طاقة تصل إلى 500 كيلو وات في الساعة، وتسعى إلى تشجيع تركيب الألواح الكهروضوئية في المباني العامة.
كما تسعى إلى حشد الدعم لـ "توليد الطاقة الجماعي" ، ودعم تركيب الألواح الشمسية في المجمعات السكنية في بلد يعيش فيه ما يقرب من ثلثي السكان في شقق.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه دول الاتحاد الأوروبي زيادة غير عادية في أسعار الطاقة والتي تفاقمت بسبب فرض الغرب عقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.