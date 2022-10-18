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https://sputnikarabic.ae/20221018/بوريطة-يؤكد-وقوف-المغرب-مع-السعودية-في-كل-القرارات-التي-تتخذها-وخاصة-أسواق-الطاقة-1069169547.html
بوريطة يؤكد وقوف المغرب مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها وخاصة أسواق الطاقة
بوريطة يؤكد وقوف المغرب مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها وخاصة أسواق الطاقة
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وقوف بلاده بشكل تام مع المملكة العربية السعودية في كل القرارات التي تتخذها وخاصة ما يخص أمنها واستقرارها وأمن واستقرار... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T06:56+0000
2022-10-18T06:56+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وقال بوريطة، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية، إن "السعودية من الأسس القوية للنظام العربي، بدبلوماسيتها الرصينة المشهود لها"، مؤكداً أن "السياسة الخارجية لها تحظى بتقدير كبير من قبل المملكة المغربية لما تتمتع به من مصداقية، كما تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية".وأضاف الدبلوماسي المغربي الذي وصل إلى العاصمة الرياض، أمس الاثنين "جئت اليوم تعبيرا عن هذا الموقف وللتأكيد أن القرار السعودي، سواء دبلوماسي أو مرتبط بالطاقة، لا يمكن أن يخضع للمزايدات والضغوط الخارجية".ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من 2 في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.وعقب قرار المنتجين، انتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودولا أخرى، بخفض إنتاج النفط.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم
أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم

بوريطة يؤكد وقوف المغرب مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها وخاصة أسواق الطاقة

06:56 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTINوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTIN
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أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وقوف بلاده بشكل تام مع المملكة العربية السعودية في كل القرارات التي تتخذها وخاصة ما يخص أمنها واستقرارها وأمن واستقرار أسواق الطاقة.
وقال بوريطة، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية، إن "السعودية من الأسس القوية للنظام العربي، بدبلوماسيتها الرصينة المشهود لها"، مؤكداً أن "السياسة الخارجية لها تحظى بتقدير كبير من قبل المملكة المغربية لما تتمتع به من مصداقية، كما تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية".
وأضاف الدبلوماسي المغربي الذي وصل إلى العاصمة الرياض، أمس الاثنين "جئت اليوم تعبيرا عن هذا الموقف وللتأكيد أن القرار السعودي، سواء دبلوماسي أو مرتبط بالطاقة، لا يمكن أن يخضع للمزايدات والضغوط الخارجية".
ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من 2 في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
وعقب قرار المنتجين، انتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودولا أخرى، بخفض إنتاج النفط.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
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