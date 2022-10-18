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https://sputnikarabic.ae/20221018/ولي-العهد-الكويتي-يتأثر-خلال-إلقاء-كلمته-في-مجلس-الأمة-فيديو-1069177716.html
ولي العهد الكويتي يتأثر خلال إلقاء كلمته في مجلس الأمة... فيديو
ولي العهد الكويتي يتأثر خلال إلقاء كلمته في مجلس الأمة... فيديو
تناقلت مواقع إخبارية كويتية مقطعا مصورا لولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، وهو متأثر في ختام كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T09:35+0000
2022-10-18T09:35+0000
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وتأثر ولي عهد الكويت أثناء قوله: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب". وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.وصفق الحاضرون في مجلس الأمة بشدة لولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد أن لاحظوا تأثره وتوقفه لثوان عن إلقاء كلمته.وأكد ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أنه "سيحرص على متابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها على عملها قبل أعضاء مجلس الأمة".وقال: "يجب عدم التعدي على اختصاصات الأمير وهذا ما لن نسمح به أو نسكت عنه أبداً"، مشيرا إلى أن "الاعتراض على صلاحيات الأمير يؤدي إلى ضعف راية الحكم في البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).كما دعا ولي العهد الكويتي إلى "عدم الاستماع لأصوات الفتنة والفرقة التي ترغب في ضرب الوحدة الوطنية في الكويت".وأضاف: "نحن نعيش اليوم ظروفا دقيقة وتقلبات دولية خطيرة.. يجب البعد عن الانشغال بصغائر الأمور لتجنب تمزق شمل البلاد"، معربًا عن أمله أن "ينتهي زمن التوتر وتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة".ووجّه "الحكومة لوضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها"، قائلا: "كفى ما قد أهدر من جهود وأوقات ثمينة وأموال في غير موضعها".وصدر مرسوم أميري كويتي، الأحد الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب جدل حول تشكيل الحكومة الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20221014/وسائل-إعلام-محلية-تكشف-ملامح-تشكيلة-الحكومة-الكويتية-الجديدة--1069010888.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

ولي العهد الكويتي يتأثر خلال إلقاء كلمته في مجلس الأمة... فيديو

09:35 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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تناقلت مواقع إخبارية كويتية مقطعا مصورا لولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، وهو متأثر في ختام كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء.
وتأثر ولي عهد الكويت أثناء قوله: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب". وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وصفق الحاضرون في مجلس الأمة بشدة لولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد أن لاحظوا تأثره وتوقفه لثوان عن إلقاء كلمته.
وأكد ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أنه "سيحرص على متابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها على عملها قبل أعضاء مجلس الأمة".
وقال: "يجب عدم التعدي على اختصاصات الأمير وهذا ما لن نسمح به أو نسكت عنه أبداً"، مشيرا إلى أن "الاعتراض على صلاحيات الأمير يؤدي إلى ضعف راية الحكم في البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
كما دعا ولي العهد الكويتي إلى "عدم الاستماع لأصوات الفتنة والفرقة التي ترغب في ضرب الوحدة الوطنية في الكويت".
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وأضاف: "نحن نعيش اليوم ظروفا دقيقة وتقلبات دولية خطيرة.. يجب البعد عن الانشغال بصغائر الأمور لتجنب تمزق شمل البلاد"، معربًا عن أمله أن "ينتهي زمن التوتر وتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة".
ووجّه "الحكومة لوضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها"، قائلا: "كفى ما قد أهدر من جهود وأوقات ثمينة وأموال في غير موضعها".
وصدر مرسوم أميري كويتي، الأحد الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب جدل حول تشكيل الحكومة الجديدة.
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