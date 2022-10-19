https://sputnikarabic.ae/20221019/آر-بي-جي-32-قاذف-قنابل-محمول-مضاد-للدبابات-1069229881.html
"آر بي جي-32"... قاذف قنابل محمول مضاد للدبابات
"آر بي جي-32"... قاذف قنابل محمول مضاد للدبابات
أثبتت العديد من الحروب حول العالم أن الأسلحة الروسية المضادة للدروع هي الأفضل من حيث الكفاءة والوزن والدقة ومنها قاذفات القنابل التي يمكن استخدامها ضد... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T13:22+0000
2022-10-19T13:22+0000
2022-10-19T13:22+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويعد قاذف القنابل المحمول "آر بي جي - 32"، الذي تطوره روسيا أحد أخطر الأسلحة المضادة للدبابات في العالم، وهو من فئة الأسلحة المحمولة على الكتف، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للقاذف "آر بي جي-32"؟وتم تصميم "آر بي جي - 32" للاشتباك مع الدبابات الحديثة والمدرعات والمركبات خفيفة التدريع والأهداف غير المدرعة.كما يمكن استخدام قاذف القنابل "آر بي جي - 32" ضد أفراد المشاة المختبئين داخل الملاجئ أو الدشم والمواقع ذات التحصينات الخفيفة، كما يمكنه استخدام قنابل خاصة مضادة للدبابات.
https://sputnikarabic.ae/20221005/دي-بي---65-قاذف-قنابل-روسي-لتأمين-الموانئ-من-الضفادع-البشرية-1068653348.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار العالم الآن
"آر بي جي-32"... قاذف قنابل محمول مضاد للدبابات
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أثبتت العديد من الحروب حول العالم أن الأسلحة الروسية المضادة للدروع هي الأفضل من حيث الكفاءة والوزن والدقة ومنها قاذفات القنابل التي يمكن استخدامها ضد الدبابات.
ويعد قاذف القنابل المحمول "آر بي جي - 32"، الذي تطوره روسيا أحد أخطر الأسلحة المضادة للدبابات في العالم، وهو من فئة الأسلحة المحمولة على الكتف، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية للقاذف "آر بي جي-32"؟
العيار: يستخدم قذائف عيار 105 ملم.
الوزن دون أجهزة الرؤية: 2.7 كغ.
العمر الافتراضي: يمكن استخدامه في إطلاق 200 قذيفة.
وتم تصميم "آر بي جي - 32" للاشتباك مع الدبابات
الحديثة والمدرعات والمركبات خفيفة التدريع والأهداف غير المدرعة.
كما يمكن استخدام قاذف القنابل "آر بي جي - 32" ضد أفراد المشاة المختبئين داخل الملاجئ أو الدشم والمواقع ذات التحصينات الخفيفة، كما يمكنه استخدام قنابل
خاصة مضادة للدبابات.