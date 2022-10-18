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https://sputnikarabic.ae/20221018/آر-بي-جي---29-قاذف-صواريخ-روسي-يمكنه-تدمير-جميع-الأهداف-المدرعة-والتحصينات-1069206637.html
"آر بي جي - 29"... قاذف صواريخ روسي يمكنه تدمير جميع الأهداف المدرعة والتحصينات
"آر بي جي - 29"... قاذف صواريخ روسي يمكنه تدمير جميع الأهداف المدرعة والتحصينات
تمثل القذائف المضادة للدروع واحدة من أخطر الأسلحة الهجومية في المعارك البرية فهي خفيفة الوزن وسريعة الاستخدام، إضافة إلى تكلفتها المنخفضة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T19:15+0000
2022-10-18T19:15+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويمكن لجندي واحد أن يستخدم قذيفة مضادة للدروع في تدمير أي هدف مدرع أمامه سواء كان دبابة أو مدرعة أو حتى موقع عسكري محصن، وهو ما يجعلها وسيلة هجومية فعالة يمكن أن تقلب موازين القتال رأسا على عقب.ويمثل القاذف الصاروخي "آر بي جي - 29" أحد الأسلحة الهجومية المضادة للدروع ذات الشهر العالمية، التي تطورها روسيا، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للقاذف الصاروخي "آر بي جي - 29"؟ولفت الموقع إلى أن قاذف الصواريخ الروسي "آر بي جي - 29" يمكن استخدامه ضد جميع الأهداف المدرعة بدقة عالية اعتمادا على التوجيه الحراري.وأوضح أن هذا القاذف تم اختباره في العديد من البيئات والمعارك الحربية الحقيقية حول العالم وأثبت نجاحه بفضل مميزات عدة أبرزها صغر حجمه الذي يسمح بسهولة إخفائه خاصة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مهام عسكرية خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعدما-دمرتها-القوات-الروسية-معلومات-عن-المدرعة-الأمريكية-إم---113-1067581655.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"آر بي جي - 29"... قاذف صواريخ روسي يمكنه تدمير جميع الأهداف المدرعة والتحصينات

19:15 GMT 18.10.2022
© Sputnik . Igor Zaremboآر بي جي
آر بي جي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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تمثل القذائف المضادة للدروع واحدة من أخطر الأسلحة الهجومية في المعارك البرية فهي خفيفة الوزن وسريعة الاستخدام، إضافة إلى تكلفتها المنخفضة.
ويمكن لجندي واحد أن يستخدم قذيفة مضادة للدروع في تدمير أي هدف مدرع أمامه سواء كان دبابة أو مدرعة أو حتى موقع عسكري محصن، وهو ما يجعلها وسيلة هجومية فعالة يمكن أن تقلب موازين القتال رأسا على عقب.
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ويمثل القاذف الصاروخي "آر بي جي - 29" أحد الأسلحة الهجومية المضادة للدروع ذات الشهر العالمية، التي تطورها روسيا، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ما هي المواصفات الفنية للقاذف الصاروخي "آر بي جي - 29"؟

عيار القاذف: 105 ملم.
الطول في وضع القتال: 185 سم.
الطول في وضع النقل: 100 سم.
الوزن بدون وسائل رؤية: 11.6 كلغم.
مدى التصويب: 500 متر.
معدل الاستخدام خلال عمره الافتراضي: 300 عملية إطلاق.
ولفت الموقع إلى أن قاذف الصواريخ الروسي "آر بي جي - 29" يمكن استخدامه ضد جميع الأهداف المدرعة بدقة عالية اعتمادا على التوجيه الحراري.
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وأوضح أن هذا القاذف تم اختباره في العديد من البيئات والمعارك الحربية الحقيقية حول العالم وأثبت نجاحه بفضل مميزات عدة أبرزها صغر حجمه الذي يسمح بسهولة إخفائه خاصة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مهام عسكرية خاصة.
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