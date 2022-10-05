https://sputnikarabic.ae/20221005/دي-بي---65-قاذف-قنابل-روسي-لتأمين-الموانئ-من-الضفادع-البشرية-1068653348.html
"دي بي - 65"... قاذف قنابل روسي لتأمين الموانئ من الضفادع البشرية
"دي بي - 65"... قاذف قنابل روسي لتأمين الموانئ من الضفادع البشرية
تمتلك الوحدات البحرية المتطورة أنظمة دفاعية تمكنها من حماية نفسها ضد الأهداف المعادية سواء كانت سفنا أو غواصات أو طائرات. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:47+0000
2022-10-05T13:47+0000
2022-10-05T13:47+0000
رصد عسكري
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وفي حالة الأساطيل الكبرى يتم تخصيص وحدات بحرية كاملة بما تملكه من أنظمة دفاعية وهجومية لتأمين السفن الضخمة مثل حاملات الطائرات، أثناء وجودها في المياه المفتوحة.لكن عندما توجد السفن الحربية في مواقع ثابتة بالقرب من الشواطئ أو داخل الموانئ، تصبح على قائمة الأهداف التي يحاول العدو أن يصل إليها بواسطة الضفادع البشرية لتخريبها أو تحديد حجم قدراتها.ولهذا السبب طورت روسيا قاذف القنابل "دي بي - 65" لتأمين الموانئ والوحدات البحرية من الضفادع البشرية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية لقاذف القنابل "دي بي - 65"؟ويتكون قاذف القنابل الروسي "دي بي - 65" من نظام تحكم عن بعد وقاذف وقنابل، وله ذراعين يضم كل منه 5 فوهات إطلاق.ويعمل قاذف القنابل الروسي مع أنظمة السونار الموجودة تحت الماء على رصد الأهداف وتتبعها وتدميرها بواسطة قذائف فردية أو إطلاق وابل من القنابل باستخدام أنابيب الإطلاق الموجودين في ذراعيه وعددها 10 أنابيب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"دي بي - 65"... قاذف قنابل روسي لتأمين الموانئ من الضفادع البشرية
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تمتلك الوحدات البحرية المتطورة أنظمة دفاعية تمكنها من حماية نفسها ضد الأهداف المعادية سواء كانت سفنا أو غواصات أو طائرات.
وفي حالة الأساطيل الكبرى يتم تخصيص وحدات بحرية كاملة بما تملكه من أنظمة دفاعية وهجومية
لتأمين السفن الضخمة مثل حاملات الطائرات، أثناء وجودها في المياه المفتوحة.
لكن عندما توجد السفن الحربية
في مواقع ثابتة بالقرب من الشواطئ أو داخل الموانئ، تصبح على قائمة الأهداف التي يحاول العدو أن يصل إليها بواسطة الضفادع البشرية لتخريبها أو تحديد حجم قدراتها.
ولهذا السبب طورت روسيا قاذف القنابل "دي بي - 65" لتأمين الموانئ والوحدات البحرية من الضفادع البشرية، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية لقاذف القنابل "دي بي - 65"؟
عدد أنابيب الإطلاق: 10 أنابيب في ذراعين.
ويتكون قاذف القنابل الروسي "دي بي - 65" من نظام تحكم عن بعد وقاذف وقنابل، وله ذراعين يضم كل منه 5 فوهات إطلاق.
ويعمل قاذف القنابل الروسي مع أنظمة السونار الموجودة تحت الماء على رصد الأهداف
وتتبعها وتدميرها بواسطة قذائف فردية أو إطلاق وابل من القنابل باستخدام أنابيب الإطلاق الموجودين في ذراعيه وعددها 10 أنابيب.