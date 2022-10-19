عربي
https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تعتزم-إدراج-4-مؤسسات-و15-مسؤولا-غربيا-في-قائمة-عقوباتها-1069220350.html
إيران تعتزم إدراج 4 مؤسسات و15 مسؤولا غربيا في قائمة عقوباتها
إيران تعتزم إدراج 4 مؤسسات و15 مسؤولا غربيا في قائمة عقوباتها
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "طهران ستضيف 4 مؤسسات على الأقل و15 مسؤولا غربيا إلى قائمة العقوبات لديها". 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T09:46+0000
2022-10-19T09:46+0000
أخبار إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في بيان، "ستضيف وزارة الخارجية في الساعات المقبلة أسماء عدد من المسؤولين والأفراد الأجانب المتورطين في العقوبات والاغتيالات البشرية على بلادنا، وكذلك بعض المؤسسات التي روجت للعنف والتطرف في إيران خلال الأيام الماضية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد أنه "سيتم إدراج 4 مؤسسات على الأقل و 15 مسؤولا غربيا في قائمة العقوبات الإيرانية خلال الساعات القادمة"، مشيرا إلى أنه "من وجهة نظر إيران، يعتبر هؤلاء الأشخاص والمؤسسات أمثلة لإرهاب داعش".وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، بيانا ردا على قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه "سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات أوروبية قريبا".فيما وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، إياها بأنها "لا داع لها وتصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير".وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عقوبات ضد إيران، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن العقوبات الأوروبية على إيران "شملت 11 مسؤولا و4 مؤسسات رسمية لا سيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في الحرس الثوري، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية البسيج".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-شرطة-الأخلاق-ومسؤولين-آخرين-في-إيران-1069142329.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي

إيران تعتزم إدراج 4 مؤسسات و15 مسؤولا غربيا في قائمة عقوباتها

09:46 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "طهران ستضيف 4 مؤسسات على الأقل و15 مسؤولا غربيا إلى قائمة العقوبات لديها".
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في بيان، "ستضيف وزارة الخارجية في الساعات المقبلة أسماء عدد من المسؤولين والأفراد الأجانب المتورطين في العقوبات والاغتيالات البشرية على بلادنا، وكذلك بعض المؤسسات التي روجت للعنف والتطرف في إيران خلال الأيام الماضية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" ومسؤولين آخرين في إيران
17 أكتوبر, 15:03 GMT
وأكد أنه "سيتم إدراج 4 مؤسسات على الأقل و 15 مسؤولا غربيا في قائمة العقوبات الإيرانية خلال الساعات القادمة"، مشيرا إلى أنه "من وجهة نظر إيران، يعتبر هؤلاء الأشخاص والمؤسسات أمثلة لإرهاب داعش".
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، بيانا ردا على قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه "سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات أوروبية قريبا".
فيما وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، إياها بأنها "لا داع لها وتصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير".
وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عقوبات ضد إيران، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".
وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن العقوبات الأوروبية على إيران "شملت 11 مسؤولا و4 مؤسسات رسمية لا سيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في الحرس الثوري، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية البسيج".
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала