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https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تعرب-عن-أملها-في-تسريع-عقد-جولة-مفاوضات-جديدة-مع-السعودية-1069214774.html
إيران تعرب عن أملها في تسريع عقد جولة مفاوضات جديدة مع السعودية
إيران تعرب عن أملها في تسريع عقد جولة مفاوضات جديدة مع السعودية
أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في تسريع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الممكلة العربية السعودية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T07:12+0000
2022-10-19T07:12+0000
أخبار إيران
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وقال عبد اللهيان، في تصريحات ضمن برنامج وثائقي متلفز تحت عنوان "ميدان الدبلوماسية"، إن "السعوديين أعلنوا مؤخرا عن استعدادهم لعقد اجتماع على المستوى السياسي مع طهران"، معربا عن أمله في تسريع وتيرة الإجراءات لعقد الجولة الخامسة من المباحثات بين الجانبين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أن "الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعدوبشأن تطبيع العلافات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، قال وزير الخارجية الإيراني: إنه "بعد تحذيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمواجهات الحازمة في الميدان وردود شعوب المنطقة، نشاهد اليوم تباطؤً في سير التطبيع من قبل بعض الدول مع الكيان الصهيوني".وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضمت المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".
https://sputnikarabic.ae/20221016/العاهل-السعودي-يدعو-إيران-للوفاء-بالتزاماتها-النووية-وبناء-الثقة-مع-جيرانها-والعالم-1069111519.html
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أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم

إيران تعرب عن أملها في تسريع عقد جولة مفاوضات جديدة مع السعودية

07:12 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في تسريع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الممكلة العربية السعودية.
وقال عبد اللهيان، في تصريحات ضمن برنامج وثائقي متلفز تحت عنوان "ميدان الدبلوماسية"، إن "السعوديين أعلنوا مؤخرا عن استعدادهم لعقد اجتماع على المستوى السياسي مع طهران"، معربا عن أمله في تسريع وتيرة الإجراءات لعقد الجولة الخامسة من المباحثات بين الجانبين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العاهل السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها والعالم
16 أكتوبر, 21:12 GMT
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أن "الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد
وبشأن تطبيع العلافات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، قال وزير الخارجية الإيراني: إنه "بعد تحذيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمواجهات الحازمة في الميدان وردود شعوب المنطقة، نشاهد اليوم تباطؤً في سير التطبيع من قبل بعض الدول مع الكيان الصهيوني".
وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضمت المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".
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