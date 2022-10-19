https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تعرب-عن-أملها-في-تسريع-عقد-جولة-مفاوضات-جديدة-مع-السعودية-1069214774.html

إيران تعرب عن أملها في تسريع عقد جولة مفاوضات جديدة مع السعودية

إيران تعرب عن أملها في تسريع عقد جولة مفاوضات جديدة مع السعودية

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في تسريع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الممكلة العربية السعودية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T07:12+0000

2022-10-19T07:12+0000

2022-10-19T07:12+0000

أخبار إيران

أخبار روسيا اليوم

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وقال عبد اللهيان، في تصريحات ضمن برنامج وثائقي متلفز تحت عنوان "ميدان الدبلوماسية"، إن "السعوديين أعلنوا مؤخرا عن استعدادهم لعقد اجتماع على المستوى السياسي مع طهران"، معربا عن أمله في تسريع وتيرة الإجراءات لعقد الجولة الخامسة من المباحثات بين الجانبين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أن "الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعدوبشأن تطبيع العلافات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، قال وزير الخارجية الإيراني: إنه "بعد تحذيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمواجهات الحازمة في الميدان وردود شعوب المنطقة، نشاهد اليوم تباطؤً في سير التطبيع من قبل بعض الدول مع الكيان الصهيوني".وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضمت المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".

https://sputnikarabic.ae/20221016/العاهل-السعودي-يدعو-إيران-للوفاء-بالتزاماتها-النووية-وبناء-الثقة-مع-جيرانها-والعالم-1069111519.html

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