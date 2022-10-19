https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يوعز-بإنشاء-مقرات-للدفاع-الإقليمي-في-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-وزابوروجيه-1069232849.html
بوتين يوعز بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه
بوتين يوعز بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي عن الأراضي في المناطق الروسية الجديدة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T13:33+0000
2022-10-19T13:33+0000
2022-10-19T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لتنسيق العمل سيتلقى رؤساء المناطق تفويضا لإنشاء المقر المناسب. أوعز للحكومة ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى أن تقدم لهم كل المساعدة اللازمة".وأوضح بوتين أنه وقع على قرار فرض نظام الأحكام العرفية، في دونباس وخيرسون وزابوروجيه.وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك عدة مستويات للرد على نظام كييف، لافتا إلى أن هذا يعتمد على تطور الأوضاع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يؤكد-ضرورة-تصحيح-مفهوم-سياسة-الهجرة-الحكومية-بناء-على-الواقع-الجديد-1069229368.html
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روسيا
بوتين يوعز بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي عن الأراضي في المناطق الروسية الجديدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي
: "لتنسيق العمل سيتلقى رؤساء المناطق تفويضا لإنشاء المقر المناسب. أوعز للحكومة ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى أن تقدم لهم كل المساعدة اللازمة".
ووفقًا للمرسوم الرئاسي المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، يتم إنشاء مقرات الدفاع الإقليمي في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وأوضح بوتين أنه وقع على قرار فرض نظام الأحكام العرفية، في دونباس وخيرسون وزابوروجيه.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك
عدة مستويات للرد على نظام كييف، لافتا إلى أن هذا يعتمد على تطور الأوضاع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.