https://sputnikarabic.ae/20221019/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يوافق-على-مرسوم-تطبيق-الأحكام-العرفية-في-المناطق-الروسية-الجديدة-1069238799.html
مجلس الفيدرالية الروسي يقر مرسوم الرئيس الروسي بشأن تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الجديدة
مجلس الفيدرالية الروسي يقر مرسوم الرئيس الروسي بشأن تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الجديدة
وافق مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T14:36+0000
2022-10-19T14:36+0000
2022-10-19T15:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بفرض الأحكام العرفية في مقاطعتي خيرسون وزابورجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدءاً من يوم الـ 20 من أكتوبر/ تشرين الأول.وقال بوتين، في اجتماع مجلس الأمن الروسي "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 يناير/ كانون الثاني 2002 "بشأن حالة الأحكام العرفية"، تقرر ما يلي: إعلان الأحكام العرفية ابتداء من 20 أكتوبر 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وصرح كوساتشيوف للصحفيين بأن "المراسيم التي يصدرها الرئيس لن تتطلب تغييرات في تشريعات روسيا الاتحادية، فقد تم أخذ كل شيء في الاعتبار". وشدد على أنه "لا داعي للذعر"، فكل الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين".ويأتي هذا التطور تزامناً مع استمرار المعارك الضارية في مقاطعة خيرسون، التي تحشد القوات الأوكرانية قوات ضخمة لاختراق الدفاعات الروسية في المنطقة، وكذلك على وقع المحاولات الأوكرانية المستمرة للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية، مترافقاً كل هذا مع الضربات التي تواصل القيام بها القوات الروسية ضد البنية التحتية الأوكرانية للطاقة، رداً على استهداف جسر القرم ومدينة بيلغورود الروسية من قبل القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يؤكد-ضرورة-تصحيح-مفهوم-سياسة-الهجرة-الحكومية-بناء-على-الواقع-الجديد-1069229368.html
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مجلس الفيدرالية الروسي يقر مرسوم الرئيس الروسي بشأن تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الجديدة
14:36 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 15:34 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
وافق مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بفرض الأحكام العرفية
في مقاطعتي خيرسون وزابورجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدءاً من يوم الـ 20 من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال بوتين، في اجتماع مجلس الأمن الروسي "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 يناير/ كانون الثاني 2002 "بشأن حالة الأحكام العرفية"، تقرر ما يلي: إعلان الأحكام العرفية ابتداء من 20 أكتوبر 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
".
أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الأربعاء، أن المراسيم الرئاسية التي تنص على إعلان حالة الأحكام العرفية في مقاطعتي خيرسون وزابورجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإعطاء صلاحيات إضافية لرؤساء المناطق، لن تتطلب تغييرات في التشريعات الحالية.
وصرح كوساتشيوف للصحفيين بأن "المراسيم التي يصدرها الرئيس لن تتطلب تغييرات في تشريعات روسيا الاتحادية، فقد تم أخذ كل شيء في الاعتبار". وشدد على أنه "لا داعي للذعر"، فكل الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين".
ويأتي هذا التطور تزامناً مع استمرار المعارك الضارية في مقاطعة خيرسون، التي تحشد القوات الأوكرانية قوات ضخمة لاختراق الدفاعات الروسية في المنطقة، وكذلك على وقع المحاولات الأوكرانية المستمرة للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية، مترافقاً كل هذا مع الضربات التي تواصل القيام بها القوات الروسية ضد البنية التحتية الأوكرانية للطاقة، رداً على استهداف جسر القرم ومدينة بيلغورود الروسية من قبل القوات الأوكرانية.