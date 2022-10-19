https://sputnikarabic.ae/20221019/نتنياهو-يعرب-عن-قلقه-من-تزويد-كييف-بالأسلحة-1069221505.html
نتنياهو يعرب عن قلقه من تزويد كييف بالأسلحة
نتنياهو يعرب عن قلقه من تزويد كييف بالأسلحة
أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، من أنه إذا زودت إسرائيل أوكرانيا بالسلاح، فقد ينتهي بها الأمر في إيران. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T10:01+0000
2022-10-19T10:01+0000
2022-10-19T10:07+0000
العالم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
إيران
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وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "MSNBC" الأمريكية، "فيما يتعلق بمسألة الأسلحة، هناك دائما احتمال، وقد حدث هذا مرارا وتكرارا، أن تنتهي الأسلحة التي قدمناها إلى أي منطقة حرب في أيدي إيران وتستخدم ضدنا".وحث زعيم المعارضة الإسرائيلية على عدم رفع العقوبات عن إيران والالتزام "بسياسة ثابتة" تجاه طهران.وفي حديثه عن اتهامات كييف لإسرائيل بعدم تزويدها بالسلاح، أشار نتنياهو إلى أن البلاد استقبلت العديد من اللاجئين الأوكرانيين وتحاول تقديم الدعم الإنساني.وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا ستتوجه رسميا، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل لن تبيع أسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد إعلان نظام كييف توجيه طلب إلى الجانب الإسرائيلي.وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد أن قيام إسرائيل بتزويد نظام كييف بالأسلحة، سوف يعد خطوة متهورة للغاية، مشددا على أن ذلك سيدمر جميع العلاقات مع روسيا.في وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.
https://sputnikarabic.ae/20221018/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-عدم-بيع-أسلحة-لأوكرانيا-1069209567.html
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العالم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران
العالم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران
نتنياهو يعرب عن قلقه من تزويد كييف بالأسلحة
10:01 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، من أنه إذا زودت إسرائيل أوكرانيا بالسلاح، فقد ينتهي بها الأمر في إيران.
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "MSNBC" الأمريكية
، "فيما يتعلق بمسألة الأسلحة، هناك دائما احتمال، وقد حدث هذا مرارا وتكرارا، أن تنتهي الأسلحة التي قدمناها إلى أي منطقة حرب في أيدي إيران وتستخدم ضدنا".
وحث زعيم المعارضة الإسرائيلية على عدم رفع العقوبات عن إيران والالتزام "بسياسة ثابتة" تجاه طهران.
وفي حديثه عن اتهامات كييف لإسرائيل بعدم تزويدها بالسلاح، أشار نتنياهو إلى أن البلاد استقبلت العديد من اللاجئين الأوكرانيين وتحاول تقديم الدعم الإنساني.
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا ستتوجه رسميا، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي
.
من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل لن تبيع أسلحة لأوكرانيا
، وذلك بعد إعلان نظام كييف توجيه طلب إلى الجانب الإسرائيلي.
وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد أن قيام إسرائيل بتزويد نظام كييف بالأسلحة
، سوف يعد خطوة متهورة للغاية، مشددا على أن ذلك سيدمر جميع العلاقات مع روسيا.
في وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.