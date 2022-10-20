https://sputnikarabic.ae/20221020/الجزائر-تضاعف-الإنفاق-على-الجيش-وإعانة-البطالة-بفضل-ارتفاع-هائل-في-عائدات-الغاز-1069294876.html

الجزائر تضاعف الإنفاق على الجيش وإعانة البطالة بفضل ارتفاع هائل في عائدات الغاز

الجزائر تضاعف الإنفاق على الجيش وإعانة البطالة بفضل ارتفاع هائل في عائدات الغاز

تعتزم الحكومة الجزائرية الاستفادة من ثروة النفط والغاز لمضاعفة إنفاقها العام المقبل، مع وجود الجيش والخدمة المدنية والعاطلين من بين أكبر المستفيدين المستهدفين. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T19:40+0000

2022-10-20T19:40+0000

2022-10-20T19:40+0000

العالم العربي

اقتصاد

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101841/91/1018419113_0:0:1690:952_1920x0_80_0_0_a8d954e315d3bdd24cec990aaf2bfb74.jpg

دعمت قفزة في أسعار الطاقة خزائن الدولة، ما أعطى الحكومة مجالا أكبر لحماية المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة ودرء الاضطرابات الاجتماعية. في مارس/ آذار، أصبحت الجزائر واحدة من أوائل الدول الأفريقية التي تقدم برنامجا دائما لإعانات البطالة للشباب، وهي مبادرة يبدو أنها ستمتد الآن.ويتوقع مشروع قانون قدم إلى اللجنة المالية في مجلس النواب الأسبوع الماضي واطلعت عليه وكالة "بلومبيرغ"، ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى نحو 13786 تريليون دينار (96.9 مليار دولار) في عام 2023، من 6311 تريليون دينار هذا العام.ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات 39% فقط إلى نحو 7901 تريليون دينار، ما يترك عجزا كبيرا في الميزانية. ومن غير الواضح كيف سيتم تمويل الإنفاق الإضافي بالنظر إلى إحجام الحكومة التاريخي عن تحمل الديون الخارجية.من المتوقع أن تقفز ميزانية الدفاع إلى 3186 تريليون دينار في 2023 من 1300 تريليون دينار هذا العام. تأتي الزيادة المقترحة وسط اضطرابات في ليبيا، وعنف في منطقة الساحل، وتوترات متصاعدة بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها.يخصص مشروع القانون 1021 تريليون دينار لوزارة العمل والتشغيل، بزيادة تقارب ستة أضعاف عن العام الحالي. وسيمكنها ذلك من تمويل زيادات لموظفي الدولة، وزيادة المعاشات التقاعدية، وتوسيع مخصصات البطالة التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي مكنت نحو 580 ألف باحث عن عمل تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاما من الحصول على مدفوعات شهرية قدرها 13 ألف دينار.ويتوقع مشروع قانون المالية الجديد أن يتوسع اقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بنسبة 4.1% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% في عام 2022، مع تراجع التضخم إلى 5.1% من 7.7%.

https://sputnikarabic.ae/20221020/رئيس-الوزراء-الجزائري-يؤكد-ارتفاع-صادرات-البلاد-من-غير-المحروقات-1069278494.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد, الجزائر