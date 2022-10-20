https://sputnikarabic.ae/20221020/رئيس-الوزراء-الجزائري-يؤكد-ارتفاع-صادرات-البلاد-من-غير-المحروقات-1069278494.html
رئيس الوزراء الجزائري يؤكد ارتفاع صادرات البلاد من غير المحروقات
رئيس الوزراء الجزائري يؤكد ارتفاع صادرات البلاد من غير المحروقات
أكد الوزير الأول في الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر ستضاعف صادراتها خارج المحروقات نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T13:25+0000
2022-10-20T13:25+0000
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وقال عبد الرحمن، اليوم الخميس خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إنه "وفي إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة، تتجه بلادنا بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني".وأضاف: "نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات".وأشار الوزير الأول إلى أن الاستراتيجية التي أشرفت عليها وزارة التجارة مع مختلف المتعاملين سنة 2021، أفرزت "عن جملة من الاقتراحات تم وضعها حيز التنفيذ، مما ساهم في تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات سقف 5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد".وأضاف عبد الرحمن: "بإرادة الله وعزيمة المنتجين الشرفاء بصدد تحقيق 7 مليار دولار، خارج المحروقات بنهاية السنة الجارية فيما بلغت 5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2022، وبتضافر كل الجهود سنعمل على الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023".وأضاف الوزير الأول أن الجزائر تسعى إلى "التغطية الكاملة من احتياجاتنا إلى مادتي السكر وزيت المائدة، و80% من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية، نهاية سنة 2023".ورأى "أن استمرار نجاح المجهود الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات، مرهون بالانخراط التام لكل المتدخلين في منطق اقتصاد متنوع ومبتكر وتنافسي ومندمج في سلاسل القيم العالمية، مما سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة".
https://sputnikarabic.ae/20220921/الجزائر-سنسلم-إيطاليا-10-مليارات-متر-مكعب-من-الغاز-خلال-أشهر-1068065975.html
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الجزائر, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر, العالم العربي, اقتصاد
رئيس الوزراء الجزائري يؤكد ارتفاع صادرات البلاد من غير المحروقات
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أكد الوزير الأول في الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر ستضاعف صادراتها خارج المحروقات نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وقال عبد الرحمن، اليوم الخميس خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إنه "وفي إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة، تتجه بلادنا بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني
".
وأضاف: "نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات".
وأشار الوزير الأول إلى أن الاستراتيجية التي أشرفت عليها وزارة التجارة مع مختلف المتعاملين سنة 2021، أفرزت "عن جملة من الاقتراحات تم وضعها حيز التنفيذ، مما ساهم في تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات
سقف 5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد".
وأضاف عبد الرحمن: "بإرادة الله وعزيمة المنتجين الشرفاء بصدد تحقيق 7 مليار دولار، خارج المحروقات بنهاية السنة الجارية فيما بلغت 5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2022، وبتضافر كل الجهود سنعمل على الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023".
وأضاف الوزير الأول أن الجزائر تسعى إلى "التغطية الكاملة من احتياجاتنا إلى مادتي السكر وزيت المائدة، و80% من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية، نهاية سنة 2023".
ورأى "أن استمرار نجاح المجهود الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات، مرهون بالانخراط التام لكل المتدخلين في منطق اقتصاد متنوع ومبتكر وتنافسي ومندمج في سلاسل القيم العالمية، مما سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة".