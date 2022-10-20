https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-تدريبات-جنود-الاحتياط-تجري-بكثافة-عالية-1069292286.html
الدفاع الروسية تؤكد أن تدريبات جنود الاحتياط تجري بكثافة عالية
الدفاع الروسية تؤكد أن تدريبات جنود الاحتياط تجري بكثافة عالية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن كل فرد روسي تم استدعاؤه للخدمة، سيستخدم خلال التدريبات ما لا يقل عن 600 طلقة حية وخمس قنابل يدوية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T17:26+0000
2022-10-20T17:26+0000
2022-10-20T17:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ريازان - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "الدورة التدريبية للجنود الذين تمت تعبئتهم تجري بكثافة عالية، وخلال فترة التدريب، سيستخدم كل متدرب ما لا يقل عن 600 طلقة حية وخمس قنابل يدوية في دورة تدريبية واحدة".أعلنت ذلك وزارة الدفاع في سياق زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى موقع التدريب في مقاطعة ريازان، والتي اطلع خلالها رئيس الدولة على كيفية تحضير الأفراد التي جرت تعبئتهم للمهام.وبدأت التعبئة الجزئية في روسيا منذ 21 أيلول/ سبتمبر المنصرم، استنادا لمرسوم رئاسي.وأوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن التعبئة الجزئية جاءت نتيجة الحاجة للعنصر البشري، في السيطرة على خط الجبهة البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة من أوكرانيا.ونص مرسوم التعبئة الجزئية على استدعاء 300 ألف شخص من ذوي الخبرة القتالية والعسكرية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حشد 222 ألف مواطن روسي، موضحا أنه بحلول نهاية الشهر الجاري ستكتمل جميع أنشطة التعبئة.
https://sputnikarabic.ae/20221020/بوتين-يتفقد-أحد-المراكز-التدريبية-العسكرية-في-المنطقة-الغربية-1069284066.html
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روسيا
الدفاع الروسية تؤكد أن تدريبات جنود الاحتياط تجري بكثافة عالية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن كل فرد روسي تم استدعاؤه للخدمة، سيستخدم خلال التدريبات ما لا يقل عن 600 طلقة حية وخمس قنابل يدوية.
ريازان - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "الدورة التدريبية للجنود الذين تمت تعبئتهم تجري بكثافة عالية، وخلال فترة التدريب، سيستخدم كل متدرب ما لا يقل عن 600 طلقة حية وخمس قنابل يدوية في دورة تدريبية واحدة".
أعلنت ذلك وزارة الدفاع في سياق زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى موقع التدريب
في مقاطعة ريازان، والتي اطلع خلالها رئيس الدولة على كيفية تحضير الأفراد التي جرت تعبئتهم للمهام.
وبدأت التعبئة الجزئية في روسيا منذ 21 أيلول/ سبتمبر المنصرم، استنادا لمرسوم رئاسي.
وأوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن التعبئة الجزئية جاءت نتيجة الحاجة للعنصر البشري، في السيطرة على خط الجبهة البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة من أوكرانيا.
ونص مرسوم التعبئة الجزئية على استدعاء 300 ألف شخص من ذوي الخبرة القتالية والعسكرية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حشد 222 ألف مواطن روسي، موضحا أنه بحلول نهاية الشهر الجاري ستكتمل جميع أنشطة التعبئة.