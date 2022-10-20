عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-تدريبات-جنود-الاحتياط-تجري-بكثافة-عالية-1069292286.html
الدفاع الروسية تؤكد أن تدريبات جنود الاحتياط تجري بكثافة عالية
الدفاع الروسية تؤكد أن تدريبات جنود الاحتياط تجري بكثافة عالية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن كل فرد روسي تم استدعاؤه للخدمة، سيستخدم خلال التدريبات ما لا يقل عن 600 طلقة حية وخمس قنابل يدوية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T17:26+0000
2022-10-20T17:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027146_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_917a21c781556e628452d7c9dbf45a69.jpg
ريازان - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "الدورة التدريبية للجنود الذين تمت تعبئتهم تجري بكثافة عالية، وخلال فترة التدريب، سيستخدم كل متدرب ما لا يقل عن 600 طلقة حية وخمس قنابل يدوية في دورة تدريبية واحدة".أعلنت ذلك وزارة الدفاع في سياق زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى موقع التدريب في مقاطعة ريازان، والتي اطلع خلالها رئيس الدولة على كيفية تحضير الأفراد التي جرت تعبئتهم للمهام.وبدأت التعبئة الجزئية في روسيا منذ 21 أيلول/ سبتمبر المنصرم، استنادا لمرسوم رئاسي.وأوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن التعبئة الجزئية جاءت نتيجة الحاجة للعنصر البشري، في السيطرة على خط الجبهة البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة من أوكرانيا.ونص مرسوم التعبئة الجزئية على استدعاء 300 ألف شخص من ذوي الخبرة القتالية والعسكرية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حشد 222 ألف مواطن روسي، موضحا أنه بحلول نهاية الشهر الجاري ستكتمل جميع أنشطة التعبئة.
https://sputnikarabic.ae/20221020/بوتين-يتفقد-أحد-المراكز-التدريبية-العسكرية-في-المنطقة-الغربية-1069284066.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027146_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_69ed14f667900bd4296c64e81e87646a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تؤكد أن تدريبات جنود الاحتياط تجري بكثافة عالية

17:26 GMT 20.10.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن كل فرد روسي تم استدعاؤه للخدمة، سيستخدم خلال التدريبات ما لا يقل عن 600 طلقة حية وخمس قنابل يدوية.
ريازان - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "الدورة التدريبية للجنود الذين تمت تعبئتهم تجري بكثافة عالية، وخلال فترة التدريب، سيستخدم كل متدرب ما لا يقل عن 600 طلقة حية وخمس قنابل يدوية في دورة تدريبية واحدة".
أعلنت ذلك وزارة الدفاع في سياق زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى موقع التدريب في مقاطعة ريازان، والتي اطلع خلالها رئيس الدولة على كيفية تحضير الأفراد التي جرت تعبئتهم للمهام.
وبدأت التعبئة الجزئية في روسيا منذ 21 أيلول/ سبتمبر المنصرم، استنادا لمرسوم رئاسي.
الرئيس فلاديمير بوتين يحي حرس الشرف بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يتفقد أحد المراكز التدريبية في المنطقة العسكرية الغربية
15:11 GMT
وأوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن التعبئة الجزئية جاءت نتيجة الحاجة للعنصر البشري، في السيطرة على خط الجبهة البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة من أوكرانيا.
ونص مرسوم التعبئة الجزئية على استدعاء 300 ألف شخص من ذوي الخبرة القتالية والعسكرية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حشد 222 ألف مواطن روسي، موضحا أنه بحلول نهاية الشهر الجاري ستكتمل جميع أنشطة التعبئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала