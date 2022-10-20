https://sputnikarabic.ae/20221020/بوتين-يتفقد-أحد-المراكز-التدريبية-العسكرية-في-المنطقة-الغربية-1069284066.html
بوتين يتفقد أحد المراكز التدريبية في المنطقة العسكرية الغربية
بوتين يتفقد أحد المراكز التدريبية في المنطقة العسكرية الغربية
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، جولة تفقدية في أحد المراكز التدريبية العسكرية التي تشرف على إعداد وتأهيل الجنود المنضمين في إطار التعبئة... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:11+0000
2022-10-20T15:11+0000
2022-10-20T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتفقد الرئيس الروسي التقدم المحرز في إطار عمليات التدريب التي تخضع لها القوات في مقاطعة ريازان في المنطقة العسكرية الغربية.واطلع الرئيس الروسي وتفقد عملية تأهيل الجنود الذين تمت تعبئتهم في ساحة التدريب المتواجدة في المنطقة العسكرية الغربية بريازان، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".فحص الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، قضايا التنسيق القتالي للوحدات واستعداد الأفراد المعبئين لأداء المهام في مناطق العملية العسكرية الخاصة.كما زار بوتين أحد مجمعات التدريب المتخصصة بإطلاق النار، حيث تم تضمين جميع الأساليب التدريبية لعمليات الإطلاق بإشراف مدربين وقادة متخصصين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-يعني-فرض-حالة-الطوارئ-وإنشاء-مقرات-دفاع-إقليمية-في-المناطق-الروسية-الجديدة--1069244355.html
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روسيا
بوتين يتفقد أحد المراكز التدريبية في المنطقة العسكرية الغربية
15:11 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 15:47 GMT 20.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، جولة تفقدية في أحد المراكز التدريبية العسكرية التي تشرف على إعداد وتأهيل الجنود المنضمين في إطار التعبئة الجزئية.
وتفقد الرئيس الروسي التقدم المحرز في إطار عمليات التدريب التي تخضع لها القوات في مقاطعة ريازان في المنطقة العسكرية الغربية.
واطلع الرئيس الروسي وتفقد عملية تأهيل الجنود الذين تمت تعبئتهم في ساحة التدريب المتواجدة في المنطقة العسكرية الغربية بريازان، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
فحص الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة
في روسيا، قضايا التنسيق القتالي للوحدات واستعداد الأفراد المعبئين لأداء المهام في مناطق العملية العسكرية الخاصة.
استمع بوتين إلى تقرير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول اجتياز الدورة التدريبية مختلف التخصصات العسكرية، بالإضافة إلى التنسيق القتالي داخل الوحدات
كما زار بوتين أحد مجمعات التدريب المتخصصة بإطلاق النار، حيث تم تضمين جميع الأساليب التدريبية لعمليات الإطلاق بإشراف مدربين وقادة متخصصين.