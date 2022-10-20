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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الكونغرس-يسعى-لتمرير-حزمة-مساعدات-عسكرية-ضخمة-لكييف-قبل-تراجع-التأييد-بداخله-1069294210.html
الكونغرس يسعى لتمرير حزمة مساعدات عسكرية "ضخمة" لكييف قبل "تراجع التأييد" بداخله
الكونغرس يسعى لتمرير حزمة مساعدات عسكرية "ضخمة" لكييف قبل "تراجع التأييد" بداخله
يسعى نواب بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تمرير حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا بقيمة نحو 50 مليار دولار، تحسبًا لتراجع حجم التأييد... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T18:55+0000
2022-10-20T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن عضو بالكونغرس وعدد من الموظفين به أن "نوابًا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يتطلعون إلى تخصيص حزمة مساعدات ضخمة لكييف قبل أن يؤدي الأعضاء المنتخبين حديثًا اليمين في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط مخاوف من تبني الكونغرس سياسة أكثر تشددًا بشأن المساعدات الممنوحة لأوكرانيا".وأوضحت المصادر أن الكونغرس وافق الشهر الماضي على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار، لكن الحزمة التي يجري النظر فيها ستكون أكبر بكثير "لضمان أن أوكرانيا تستطيع الاستمرار في القتال لمدة عام".
https://sputnikarabic.ae/20221020/بوياكيفيتش-يبين-أن-الناتو-مستعد-لتدمير-أوكرانيا-من-أجل-مواجهة-روسيا--1069292788.html
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العالم
العالم

الكونغرس يسعى لتمرير حزمة مساعدات عسكرية "ضخمة" لكييف قبل "تراجع التأييد" بداخله

18:55 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Yuki Iwamura / الانتقال إلى بنك الصورالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Yuki Iwamura
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يسعى نواب بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تمرير حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا بقيمة نحو 50 مليار دولار، تحسبًا لتراجع حجم التأييد لمساعدة أوكرانيا في الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن عضو بالكونغرس وعدد من الموظفين به أن "نوابًا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يتطلعون إلى تخصيص حزمة مساعدات ضخمة لكييف قبل أن يؤدي الأعضاء المنتخبين حديثًا اليمين في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط مخاوف من تبني الكونغرس سياسة أكثر تشددًا بشأن المساعدات الممنوحة لأوكرانيا".

وبحسب الشبكة، قال موظفون بالكونغرس ومصدر مقرب من كييف إن "حزمة المساعدات الجديدة، والتي من المرجح أن تكون جزءًا من مشروع قانون شامل للإنفاق الحكومي، قد تكون في حدود 50 مليار دولار، لكن إدارة(الرئيس الأمريكي جو) بايدن لم تقدم طلبًا رسميًا بعد للحصول على تمويل جديد".

وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوياكيفيتش يبين أن "الناتو" مستعد لتدمير أوكرانيا من أجل "مواجهة" روسيا
18:05 GMT
وأوضحت المصادر أن الكونغرس وافق الشهر الماضي على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار، لكن الحزمة التي يجري النظر فيها ستكون أكبر بكثير "لضمان أن أوكرانيا تستطيع الاستمرار في القتال لمدة عام".
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