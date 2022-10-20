https://sputnikarabic.ae/20221020/الكونغرس-يسعى-لتمرير-حزمة-مساعدات-عسكرية-ضخمة-لكييف-قبل-تراجع-التأييد-بداخله-1069294210.html

الكونغرس يسعى لتمرير حزمة مساعدات عسكرية "ضخمة" لكييف قبل "تراجع التأييد" بداخله

الكونغرس يسعى لتمرير حزمة مساعدات عسكرية "ضخمة" لكييف قبل "تراجع التأييد" بداخله

يسعى نواب بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تمرير حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا بقيمة نحو 50 مليار دولار، تحسبًا لتراجع حجم التأييد... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T18:55+0000

2022-10-20T18:55+0000

2022-10-20T18:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047831462_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_1ebbf8f3230b86522cd7321ca976644e.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن عضو بالكونغرس وعدد من الموظفين به أن "نوابًا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يتطلعون إلى تخصيص حزمة مساعدات ضخمة لكييف قبل أن يؤدي الأعضاء المنتخبين حديثًا اليمين في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط مخاوف من تبني الكونغرس سياسة أكثر تشددًا بشأن المساعدات الممنوحة لأوكرانيا".وأوضحت المصادر أن الكونغرس وافق الشهر الماضي على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار، لكن الحزمة التي يجري النظر فيها ستكون أكبر بكثير "لضمان أن أوكرانيا تستطيع الاستمرار في القتال لمدة عام".

https://sputnikarabic.ae/20221020/بوياكيفيتش-يبين-أن-الناتو-مستعد-لتدمير-أوكرانيا-من-أجل-مواجهة-روسيا--1069292788.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم