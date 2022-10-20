https://sputnikarabic.ae/20221020/الكونغرس-يسعى-لتمرير-حزمة-مساعدات-عسكرية-ضخمة-لكييف-قبل-تراجع-التأييد-بداخله-1069294210.html
الكونغرس يسعى لتمرير حزمة مساعدات عسكرية "ضخمة" لكييف قبل "تراجع التأييد" بداخله
الكونغرس يسعى لتمرير حزمة مساعدات عسكرية "ضخمة" لكييف قبل "تراجع التأييد" بداخله
يسعى نواب بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تمرير حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا بقيمة نحو 50 مليار دولار، تحسبًا لتراجع حجم التأييد... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T18:55+0000
2022-10-20T18:55+0000
2022-10-20T18:55+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن عضو بالكونغرس وعدد من الموظفين به أن "نوابًا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يتطلعون إلى تخصيص حزمة مساعدات ضخمة لكييف قبل أن يؤدي الأعضاء المنتخبين حديثًا اليمين في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط مخاوف من تبني الكونغرس سياسة أكثر تشددًا بشأن المساعدات الممنوحة لأوكرانيا".وأوضحت المصادر أن الكونغرس وافق الشهر الماضي على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار، لكن الحزمة التي يجري النظر فيها ستكون أكبر بكثير "لضمان أن أوكرانيا تستطيع الاستمرار في القتال لمدة عام".
https://sputnikarabic.ae/20221020/بوياكيفيتش-يبين-أن-الناتو-مستعد-لتدمير-أوكرانيا-من-أجل-مواجهة-روسيا--1069292788.html
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العالم
الكونغرس يسعى لتمرير حزمة مساعدات عسكرية "ضخمة" لكييف قبل "تراجع التأييد" بداخله
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يسعى نواب بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تمرير حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا بقيمة نحو 50 مليار دولار، تحسبًا لتراجع حجم التأييد لمساعدة أوكرانيا في الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن عضو بالكونغرس وعدد من الموظفين به أن "نوابًا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) يتطلعون إلى تخصيص حزمة مساعدات ضخمة لكييف
قبل أن يؤدي الأعضاء المنتخبين حديثًا اليمين في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط مخاوف من تبني الكونغرس سياسة أكثر تشددًا بشأن المساعدات الممنوحة لأوكرانيا".
وبحسب الشبكة، قال موظفون بالكونغرس ومصدر مقرب من كييف إن "حزمة المساعدات الجديدة، والتي من المرجح أن تكون جزءًا من مشروع قانون شامل للإنفاق الحكومي، قد تكون في حدود 50 مليار دولار، لكن إدارة(الرئيس الأمريكي جو) بايدن لم تقدم طلبًا رسميًا بعد للحصول على تمويل جديد".
وأوضحت المصادر أن الكونغرس وافق الشهر الماضي على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار، لكن الحزمة التي يجري النظر فيها ستكون أكبر بكثير "لضمان أن أوكرانيا تستطيع الاستمرار في القتال لمدة
عام".