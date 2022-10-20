عربي
https://sputnikarabic.ae/20221020/غاتيلوف-يؤكد-أن-تمديد-اتفاقية-الحبوب-بين-روسيا-والأمم-المتحدة-يعتمد-على-ضمانات-المنظمة-1069276559.html
غاتيلوف يؤكد أن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على ضمانات المنظمة
غاتيلوف يؤكد أن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على ضمانات المنظمة
قال ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة، فيما يتعلق بحرية حركة الصادرات الروسية... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T13:03+0000
2022-10-20T13:03+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101373/40/1013734058_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_9db99cba7aab97ae359546b1a7f1ca78.jpg
وأوضح الدبلوماسي الروسي في إفادة صحفية، أن "الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة لا تزال تواجه مشكلات لوجستية".وأشار غاتيلوف إلى أن "تمديد هذا الجزء من الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة، والذي ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، يعتمد على الضمانات التي ستقدمها الأمم المتحدة".ونوه غاتيلوف إلى أن السفن الروسية التي تحمل الحبوب والأسمدة، لا تزال ممنوعة من دخول الموانئ الأوروبية، في حين تنص الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة على عدم تقييد حركة الصادرات الغذائية الروسية.وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/مصدر-يرجح-تضمين-دخول-المنتجات-الزراعية-الروسية-في-بند-صفقة-الحبوب-عند-تمديدها-1069217934.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101373/40/1013734058_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_4809d89212f75b2570ff0e9a62a51509.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

غاتيلوف يؤكد أن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على ضمانات المنظمة

13:03 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Mikhael Vaskresenskei / الانتقال إلى بنك الصورغينادي غاتيلوف
غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Mikhael Vaskresenskei
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة، فيما يتعلق بحرية حركة الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، سيعتمد على الضمانات التي تقدمها المنظمة العالمية.
وأوضح الدبلوماسي الروسي في إفادة صحفية، أن "الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة لا تزال تواجه مشكلات لوجستية".
وأشار غاتيلوف إلى أن "تمديد هذا الجزء من الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة، والذي ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، يعتمد على الضمانات التي ستقدمها الأمم المتحدة".
ونوه غاتيلوف إلى أن السفن الروسية التي تحمل الحبوب والأسمدة، لا تزال ممنوعة من دخول الموانئ الأوروبية، في حين تنص الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة على عدم تقييد حركة الصادرات الغذائية الروسية.
مفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
مصدر يرجح تضمين دخول المنتجات الزراعية الروسية في بند "صفقة الحبوب" عند تمديدها
أمس, 08:26 GMT

وقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала