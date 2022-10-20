https://sputnikarabic.ae/20221020/غاتيلوف-يؤكد-أن-تمديد-اتفاقية-الحبوب-بين-روسيا-والأمم-المتحدة-يعتمد-على-ضمانات-المنظمة-1069276559.html
غاتيلوف يؤكد أن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على ضمانات المنظمة
غاتيلوف يؤكد أن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على ضمانات المنظمة
قال ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة، فيما يتعلق بحرية حركة الصادرات الروسية... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T13:03+0000
2022-10-20T13:03+0000
2022-10-20T13:03+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101373/40/1013734058_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_9db99cba7aab97ae359546b1a7f1ca78.jpg
وأوضح الدبلوماسي الروسي في إفادة صحفية، أن "الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة لا تزال تواجه مشكلات لوجستية".وأشار غاتيلوف إلى أن "تمديد هذا الجزء من الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة، والذي ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، يعتمد على الضمانات التي ستقدمها الأمم المتحدة".ونوه غاتيلوف إلى أن السفن الروسية التي تحمل الحبوب والأسمدة، لا تزال ممنوعة من دخول الموانئ الأوروبية، في حين تنص الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة على عدم تقييد حركة الصادرات الغذائية الروسية.وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/مصدر-يرجح-تضمين-دخول-المنتجات-الزراعية-الروسية-في-بند-صفقة-الحبوب-عند-تمديدها-1069217934.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101373/40/1013734058_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_4809d89212f75b2570ff0e9a62a51509.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
غاتيلوف يؤكد أن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على ضمانات المنظمة
تابعنا عبر
قال ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة، فيما يتعلق بحرية حركة الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، سيعتمد على الضمانات التي تقدمها المنظمة العالمية.
وأوضح الدبلوماسي الروسي في إفادة صحفية، أن "الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة لا تزال تواجه مشكلات لوجستية".
وأشار غاتيلوف إلى أن "تمديد هذا الجزء من الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة، والذي ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، يعتمد على الضمانات التي ستقدمها
الأمم المتحدة".
ونوه غاتيلوف إلى أن السفن الروسية التي تحمل الحبوب والأسمدة، لا تزال ممنوعة من دخول الموانئ الأوروبية، في حين تنص الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة على عدم تقييد حركة الصادرات الغذائية الروسية.
وقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية
، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات
الغربية.