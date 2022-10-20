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https://sputnikarabic.ae/20221020/مصدر-يقول-إن-الجيش-الروسي-استخدم-بالفعل-عدة-مئات-من-طائرات-كاميكازي-بدون-طيار-في-أوكرانيا-1069258462.html
مصدر يقول إن الجيش الروسي استخدم بالفعل مئات من طائرات "كاميكازي" بدون طيار في أوكرانيا
مصدر يقول إن الجيش الروسي استخدم بالفعل مئات من طائرات "كاميكازي" بدون طيار في أوكرانيا
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي استخدم بالفعل عدة مئات من طائرات "كاميكازي" بدون طيار خلال العملية الخاصة في أوكرانيا. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T00:37+0000
2022-10-20T00:58+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي بالفعل عدة مئات من الذخائر المتسكعية محلية الصنع".وأضاف: "نحن نتحدث عن طائرات بدون طيار من طراز كوبا ونوعين من طراز لانسيت".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

مصدر يقول إن الجيش الروسي استخدم بالفعل مئات من طائرات "كاميكازي" بدون طيار في أوكرانيا

00:37 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 00:58 GMT 20.10.2022)
© Photo / Almaz-Antey/Rospatentطائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Photo / Almaz-Antey/Rospatent
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قال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي استخدم بالفعل عدة مئات من طائرات "كاميكازي" بدون طيار خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي بالفعل عدة مئات من الذخائر المتسكعية محلية الصنع".
وأضاف: "نحن نتحدث عن طائرات بدون طيار من طراز كوبا ونوعين من طراز لانسيت".
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:03 GMT
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