https://sputnikarabic.ae/20221020/-ماكرون-يتحدث-عن-خطر-عزلة-برلين-انقسام-عميق-جدا-بين-فرنسا-وألمانيا-1069293780.html

ماكرون يتحدث عن خطر "عزلة برلين"... انقسام عميق جدا بين فرنسا وألمانيا

ماكرون يتحدث عن خطر "عزلة برلين"... انقسام عميق جدا بين فرنسا وألمانيا

كشفت وكالات غربية عن تزايد التوتر بين باريس وبرلين، حيث أظهرت العلاقات الفرنسية الألمانية بوادر بحدوث المزيد من التوتر، بعد تصريح أدلى به الرئيس الفرنسي... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T18:45+0000

2022-10-20T18:45+0000

2022-10-20T18:45+0000

العالم

اقتصاد

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وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، يسعى أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي عادة إلى "إظهار الوحدة وضبط المواقف المشتركة" قبل الاجتماعات مع نظرائهم في دول الاتحاد، ولكن مع اجتماع القادة في قمة في بروكسل، اليوم الخميس، فإن "الانقسامات حول كيفية معالجة أزمة الطاقة أثبتت أنها عميقة للغاية بحيث لا يمكن التغاضي عنها".باريس: فرنسا وألمانيا بحاجة إلى "البدء من جديد"وقال ماكرون في تصريحات أدلى بها للصحفيين لدى وصوله إلى الاجتماعات إنه "من المهم تحقيق الإجماع بين الدول الأعضاء وحثهم على عدم عزل ألمانيا".ونقلت "بلومبرغ"، تصريح لو مير في مؤتمر لوزراء الاتحاد الأوروبي، حيث قال: "هل الأوضاع (أي العلاقات) سهلة في الوقت الحالي؟ لا... هل هذا مفهوم؟ نعم... يجب أن يقودنا ذلك إلى إعادة تحديد استراتيجية للعلاقات بين فرنسا وألمانيا".ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتز ضغوطًا أكبر بسبب إحجامه عن السماح للاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات للحد من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يهدد بدفع الكتلة إلى الركود.وقال ماكرون إنه سيناقش مع شولتز وقادة أوروبيين آخرين الحاجة إلى مزيد من الاستقرار المالي من خلال آليات القروض والضمانات. لكن الحكومة الألمانية منقسمة بشأن هذه المسألة، حيث قال وزير المالية كريستيان ليندنر يوم الأربعاء الماضي إنه "لا توجد حاجة لأدوات جديدة، بالنظر إلى أنه لا تزال هناك موارد في صناديق أخرى وأن الاقتصاد قوي بما فيه الكفاية"."صعوبات جدول الأعمال" تلغي تقليدا عمره 20 عاماومن المقرر أن يجتمع وزراء من الحكومتين الألمانية والفرنسية الأسبوع المقبل في اجتماع وزاري مشترك، وهو اجتماع دوري نظم قبل 20 عامًا لتعزيز التنسيق، الذي تم تأجيله بسبب "صعوبات جدول الأعمال"، وفقًا لما ذكره لو مير.وبدوره، قال ليندنر، متحدثا في مؤتمر صحفي افتراضي مع نظيره الفرنسي، أمس الأربعاء، إن العلاقات الفرنسية الألمانية تظل "حاسمة" لتنمية الاتحاد الأوروبي.وفي إشارة إلى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قال ليندنر: "بصراحة، عندما تجد فرنسا وألمانيا - وأنا وروبرت - أرضية مشتركة، يكون ذلك دائما بمثابة أخبار جيدة لأوروبا ككل".

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