https://sputnikarabic.ae/20221021/ارتفاع-عدد-القتلى-في-هجوم-صاروخي-أوكراني-على-معبر-في-خيرسون-إلى-4-أشخاص-1069300930.html

ارتفاع عدد القتلى في هجوم صاروخي أوكراني على معبر في خيرسون إلى 4 أشخاص

ارتفاع عدد القتلى في هجوم صاروخي أوكراني على معبر في خيرسون إلى 4 أشخاص

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى من الهجوم الصاروخي الأوكراني على معبر مدني لنهر دنيبر في منطقة خيرسون... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T05:54+0000

2022-10-21T05:54+0000

2022-10-21T05:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067994016_0:51:958:590_1920x0_80_0_0_b8fde43aa6429446f7d97fbc6670e850.jpg

سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف لبرنامج سولوفيوف المباشر: "أنا على علم بوفاة رابعة".في وقت متأخر من يوم الخميس، قالت خدمات الطوارئ في المنطقة إن أوكرانيا أطلقت 12 صاروخا على عبارة مدنية في خيرسون.وقال رئيس الحكومة الإقليمية، سيرغي إليسيف، في وقت سابق من يوم الجمعة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتل-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-10-آخرون-إثر-الهجوم-الصاروخي-على-خيرسون-1069298586.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا