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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221021/ارتفاع-عدد-القتلى-في-هجوم-صاروخي-أوكراني-على-معبر-في-خيرسون-إلى-4-أشخاص-1069300930.html
ارتفاع عدد القتلى في هجوم صاروخي أوكراني على معبر في خيرسون إلى 4 أشخاص
ارتفاع عدد القتلى في هجوم صاروخي أوكراني على معبر في خيرسون إلى 4 أشخاص
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى من الهجوم الصاروخي الأوكراني على معبر مدني لنهر دنيبر في منطقة خيرسون... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T05:54+0000
2022-10-21T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف لبرنامج سولوفيوف المباشر: "أنا على علم بوفاة رابعة".في وقت متأخر من يوم الخميس، قالت خدمات الطوارئ في المنطقة إن أوكرانيا أطلقت 12 صاروخا على عبارة مدنية في خيرسون.وقال رئيس الحكومة الإقليمية، سيرغي إليسيف، في وقت سابق من يوم الجمعة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتل-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-10-آخرون-إثر-الهجوم-الصاروخي-على-خيرسون-1069298586.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

ارتفاع عدد القتلى في هجوم صاروخي أوكراني على معبر في خيرسون إلى 4 أشخاص

05:54 GMT 21.10.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاطعة خيرسون
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى من الهجوم الصاروخي الأوكراني على معبر مدني لنهر دنيبر في منطقة خيرسون قد ارتفع إلى أربعة.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف لبرنامج سولوفيوف المباشر: "أنا على علم بوفاة رابعة".
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على خيرسون
أمس, 22:07 GMT
في وقت متأخر من يوم الخميس، قالت خدمات الطوارئ في المنطقة إن أوكرانيا أطلقت 12 صاروخا على عبارة مدنية في خيرسون.
وقال رئيس الحكومة الإقليمية، سيرغي إليسيف، في وقت سابق من يوم الجمعة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.
هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.
في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
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