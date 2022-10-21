https://sputnikarabic.ae/20221021/وسائل-إعلام-محلية-تبلغ-عن-انفجار-في-كييف--1069317801.html

وسائل إعلام محلية تبلغ عن انفجار في كييف

وسائل إعلام محلية تبلغ عن انفجار في كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الجمعة عن دوي انفجار في العاصمة كييف. 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T12:29+0000

2022-10-21T12:29+0000

2022-10-21T13:00+0000

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068846841_0:29:2999:1716_1920x0_80_0_0_22b7af24bdb6a5d8405bcf2346b9ebf4.jpg

موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية.وأبلغ حاكم مقاطعة نيكولاييف وحاكم مقاطعة كريفوغراد عبر قنواتهم على "تلغرام" عن غارات جوية وانطلاق صافرات الإنذار في مقاطعتيهما، فيما أفادت قناة "سترانا" بسماع دوي انفجارات في نيكولاييف.كما أعلنت السلطات المحلية انطلاق صافرات الإنذار في كييف وما حولها، وتشركاسا، وتشيرنيغيف، وروفينسكايا، وبولتافا، وإيفانو-فرانكوفسك.وبالتزامن مع ذلك تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن تحليق مقاتلتين تابعتين للقوات المشتركة الروسية البيلاروسية في سماء بيلاروسيا باتجاه المجال الجوي الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20221021/مقتل-صحفي-وإصابة-10-آخرين-إثر-القصف-الأوكراني-على-تجمع-مدني-في-خيرسون-1069317872.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, رصد عسكري