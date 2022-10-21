https://sputnikarabic.ae/20221021/وسائل-إعلام-محلية-تبلغ-عن-انفجار-في-كييف--1069317801.html
وسائل إعلام محلية تبلغ عن انفجار في كييف
وسائل إعلام محلية تبلغ عن انفجار في كييف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الجمعة عن دوي انفجار في العاصمة كييف. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T12:29+0000
2022-10-21T12:29+0000
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رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية.وأبلغ حاكم مقاطعة نيكولاييف وحاكم مقاطعة كريفوغراد عبر قنواتهم على "تلغرام" عن غارات جوية وانطلاق صافرات الإنذار في مقاطعتيهما، فيما أفادت قناة "سترانا" بسماع دوي انفجارات في نيكولاييف.كما أعلنت السلطات المحلية انطلاق صافرات الإنذار في كييف وما حولها، وتشركاسا، وتشيرنيغيف، وروفينسكايا، وبولتافا، وإيفانو-فرانكوفسك.وبالتزامن مع ذلك تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن تحليق مقاتلتين تابعتين للقوات المشتركة الروسية البيلاروسية في سماء بيلاروسيا باتجاه المجال الجوي الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221021/مقتل-صحفي-وإصابة-10-آخرين-إثر-القصف-الأوكراني-على-تجمع-مدني-في-خيرسون-1069317872.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
وسائل إعلام محلية تبلغ عن انفجار في كييف
12:29 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الجمعة عن دوي انفجار في العاصمة كييف.
موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية.
وأبلغ حاكم مقاطعة نيكولاييف وحاكم مقاطعة كريفوغراد عبر قنواتهم على "تلغرام" عن غارات جوية وانطلاق صافرات الإنذار في مقاطعتيهما، فيما أفادت قناة "سترانا" بسماع دوي انفجارات في نيكولاييف.
كما أعلنت السلطات المحلية انطلاق صافرات الإنذار في كييف وما حولها، وتشركاسا، وتشيرنيغيف، وروفينسكايا، وبولتافا، وإيفانو-فرانكوفسك.
وبالتزامن مع ذلك تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن تحليق مقاتلتين
تابعتين للقوات المشتركة الروسية البيلاروسية في سماء بيلاروسيا باتجاه المجال الجوي الأوكراني.