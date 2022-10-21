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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221021/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069300754.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T05:28+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:28 GMT 21.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:52 GMT 21.10.2022
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إنذار بالغارات الجوية في مقاطعتي فينيتسا وتشيركاسي في أوكرانيا
05:51 GMT
05:28 GMT 21.10.2022
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
أوربان يسخر من محاولات المفوضية الأوروبية وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
04:35 GMT
05:28 GMT 21.10.2022
قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون الشراء المشترك للغاز وآلية تصحيح السوق
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الجمعة، إن قادة الاتحاد الأوروبي أيدوا فكرة الشراء المشترك للغاز وإنشاء آلية لتصحيح السوق "للحد من نوبات ارتفاع أسعار الغاز المفرطة".
05:27 GMT 21.10.2022
الجيش الأوكراني يطلق 5 صواريخ هايمارس على مدينتي ليسيتشانسك وروبيزن بجمهورية لوغانسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار يوم الجمعة إن الجيش الأوكراني أطلق يوم الجمعة أربعة صواريخ هايمارس على مدينة ليسيتشانسك وصاروخا واحدا على مدينة روبيزن في جمهورية لوغانسك.
05:27 GMT 21.10.2022
بايدن يهاجم الجمهوريين لاقتراحهم تقليص المساعدات المالية لأوكرانيا
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس الجمهوريين المنافسين لاقتراحهم إمكانية خفض التمويل الأمريكي لأوكرانيا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.
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