تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:52 GMT 21.10.2022
05:28 GMT 21.10.2022
05:28 GMT 21.10.2022
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الجمعة، إن قادة الاتحاد الأوروبي أيدوا فكرة الشراء المشترك للغاز وإنشاء آلية لتصحيح السوق "للحد من نوبات ارتفاع أسعار الغاز المفرطة".
05:27 GMT 21.10.2022
قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار يوم الجمعة إن الجيش الأوكراني أطلق يوم الجمعة أربعة صواريخ هايمارس على مدينة ليسيتشانسك وصاروخا واحدا على مدينة روبيزن في جمهورية لوغانسك.
05:27 GMT 21.10.2022
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس الجمهوريين المنافسين لاقتراحهم إمكانية خفض التمويل الأمريكي لأوكرانيا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.