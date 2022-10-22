https://sputnikarabic.ae/20221022/آلاف-الإثيوبيين-يطالبون-بوقف-التدخل-الأجنبي-في-البلاد-باسم-المساعدات-الإنسانية-1069355325.html
آلاف الإثيوبيين يطالبون بوقف التدخل الأجنبي في البلاد باسم المساعدات الإنسانية
آلاف الإثيوبيين يطالبون بوقف التدخل الأجنبي في البلاد باسم المساعدات الإنسانية
تظاهر آلاف الإثيوبيين، اليوم السبت، في أنحاء متفرقة من البلاد، مطالبين بوقف التدخلات الأجنبية في البلد الأفريقي باسم المساعدات الإنسانية. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T17:27+0000
2022-10-22T17:27+0000
2022-10-22T17:27+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1066899093_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_98b8b79478accf37a50876f7019f1ef7.jpg
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن سكان جيجيجا وغامبيلا وسميرا ودير داوا وهرار نظموا مسيرات "لدعم الإجراءات التي تتخذها قوات الدفاع الإثيوبية لردع الحرب التي أشعلتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية برفضها محادثات السلام".وأضافت أن المتظاهرين أعربوا عن غضبهم من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، محملين إياها مسؤولية الصراع الحالي شمالي البلاد، ورفض السلام.وبحسب المصدر ذاته، طالب المحتجون "بوقف الضغط والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد باسم المساعدات الإنسانية".واعتبر المتظاهرون أن "الضغط غير المبرر الذي تمارسه بعض الدول الغربية ضد إثيوبيا أمر غير مقبول".وردد المتظاهرون هتافات على غرار "أوقفوا التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا"، و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هم أعداء إثيوبيا التاريخيين"، و"سوف نقف إلى جانب قوات الدفاع والحكومة الإثيوبية".ومن المقرر أن تستضيف دولة جنوب أفريقيا، بعد غد الاثنين، محادثات سلام بقيادة الاتحاد الأفريقي بين الحكومة الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الحكومة-الإثيوبية-تسيطر-على-3-قرى-في-إقليم-تيغراي-دون-قتال-1069190164.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1066899093_34:0:922:666_1920x0_80_0_0_eee4b0fad31b8e92b0f495a4291d47e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا
آلاف الإثيوبيين يطالبون بوقف التدخل الأجنبي في البلاد باسم المساعدات الإنسانية
تابعنا عبر
تظاهر آلاف الإثيوبيين، اليوم السبت، في أنحاء متفرقة من البلاد، مطالبين بوقف التدخلات الأجنبية في البلد الأفريقي باسم المساعدات الإنسانية.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن سكان جيجيجا وغامبيلا وسميرا ودير داوا وهرار نظموا مسيرات
"لدعم الإجراءات التي تتخذها قوات الدفاع الإثيوبية لردع الحرب التي أشعلتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية برفضها محادثات السلام".
وأضافت أن المتظاهرين أعربوا عن غضبهم من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، محملين إياها مسؤولية الصراع الحالي شمالي البلاد، ورفض السلام.
وبحسب المصدر ذاته، طالب المحتجون "بوقف الضغط والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد باسم المساعدات الإنسانية".
واعتبر المتظاهرون أن "الضغط غير المبرر الذي تمارسه بعض الدول الغربية ضد إثيوبيا أمر غير مقبول".
وردد المتظاهرون هتافات على غرار "أوقفوا التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا"، و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
هم أعداء إثيوبيا التاريخيين"، و"سوف نقف إلى جانب قوات الدفاع والحكومة الإثيوبية".
ومن المقرر أن تستضيف دولة جنوب أفريقيا، بعد غد الاثنين، محادثات سلام
بقيادة الاتحاد الأفريقي بين الحكومة الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي.
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.