https://sputnikarabic.ae/20221022/واشنطن-ترحب-بمحادثات-السلام-بين-الحكومة-الإثيوبية-وجبهة-تيغراي-الاثنين-1069334595.html

واشنطن ترحب بمحادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي الاثنين

واشنطن ترحب بمحادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي الاثنين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بمحادثات السلام المرتقبة الاثنين المقبل، بقيادة الاتحاد الأفريقي بين الحكومة الإثيوبية، وجبهة تحرير... 22.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إثيوبيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، الجمعة، إن "الولايات المتحدة ترحب بالبدء المزمع لمحادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل بين حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيغراي".وتابعت، "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خسائر كبيرة في الأرواح، ودمار، وقصف عشوائي، وانتهاكات لحقوق الإنسان منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في إثيوبيا".كانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت أمس الخميس، "تسلمها إخطارا ببدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيغراي التي يقودها الاتحاد الأفريقي، في الـ24 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في جنوب أفريقيا".وقال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي، السفير رضوان حسين، عبر حسابه على تويتر، إن "الاتحاد الأفريقي أبلغ الحكومة الإثيوبية ببدء محادثات السلام الاثنين المقبل"، مضيفًا أن الحكومة أكدت التزامها بحضور هذه المفاوضات.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20221018/الحكومة-الإثيوبية-تسيطر-على-3-قرى-في-إقليم-تيغراي-دون-قتال-1069190164.html

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