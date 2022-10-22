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https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-وروسيا-تبحثان-الطاقة-وممر-الشمال-والجنوب-1069345377.html
إيران وروسيا تبحثان الطاقة وممر "الشمال والجنوب"
إيران وروسيا تبحثان الطاقة وممر "الشمال والجنوب"
تناقش طهران وموسكو خلال الاجتماع السادس عشر المقبل للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي تطوير حقول النفط الإيرانية، والصادرات الزراعية، فضلاً عن... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T12:18+0000
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روسيا
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وقال علي فوروزاندي، الممثل الرسمي لوزارة النفط الإيرانية لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "خلال اجتماع هذه اللجنة، سيناقش الطرفان قضايا في قطاع الطاقة وهي تطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، والتصدير المتبادل للمنتجات الزراعية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بين البلدين".ووفقًا لممثل وزارة النفط في الجمهورية، فإن الاتفاقات الحالية المبرمة بين طهران وموسكو ستكون أيضًا موضوعًا للنقاش.ويعقد الاجتماع السادس عشر للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي في جمهورية الشيشان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.وبحسب فوروزاندي، سيشارك وزير النفط الإيراني جواد أوجي في الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20220909/روسيا-في-صدد-تطوير-ممر-الشمال-الجنوب-مع-أذربيجان-وإيران-1067516555.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران

إيران وروسيا تبحثان الطاقة وممر "الشمال والجنوب"

12:18 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Marco Teruggiوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Marco Teruggi
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تناقش طهران وموسكو خلال الاجتماع السادس عشر المقبل للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي تطوير حقول النفط الإيرانية، والصادرات الزراعية، فضلاً عن مشاكل ممر "الشمال والجنوب".
وقال علي فوروزاندي، الممثل الرسمي لوزارة النفط الإيرانية لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "خلال اجتماع هذه اللجنة، سيناقش الطرفان قضايا في قطاع الطاقة وهي تطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، والتصدير المتبادل للمنتجات الزراعية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بين البلدين".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مندتى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2021، روسيا 3 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
روسيا في صدد تطوير ممر "الشمال-الجنوب" مع أذربيجان وإيران
9 سبتمبر, 11:32 GMT
الطرفان سيناقشان المشاكل الرئيسية التي تعيق فتح ممر النقل "الشمال والجنوب" والذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.
ووفقًا لممثل وزارة النفط في الجمهورية، فإن الاتفاقات الحالية المبرمة بين طهران وموسكو ستكون أيضًا موضوعًا للنقاش.
ويعقد الاجتماع السادس عشر للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي في جمهورية الشيشان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب فوروزاندي، سيشارك وزير النفط الإيراني جواد أوجي في الاجتماع.
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