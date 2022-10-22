https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-وروسيا-تبحثان-الطاقة-وممر-الشمال-والجنوب-1069345377.html
إيران وروسيا تبحثان الطاقة وممر "الشمال والجنوب"
إيران وروسيا تبحثان الطاقة وممر "الشمال والجنوب"
تناقش طهران وموسكو خلال الاجتماع السادس عشر المقبل للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي تطوير حقول النفط الإيرانية، والصادرات الزراعية، فضلاً عن... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T12:18+0000
2022-10-22T12:18+0000
2022-10-22T12:18+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/41/1045534126_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_423fb9d66d3c39c8c9ee42d7781c42b0.jpg
وقال علي فوروزاندي، الممثل الرسمي لوزارة النفط الإيرانية لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "خلال اجتماع هذه اللجنة، سيناقش الطرفان قضايا في قطاع الطاقة وهي تطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، والتصدير المتبادل للمنتجات الزراعية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بين البلدين".ووفقًا لممثل وزارة النفط في الجمهورية، فإن الاتفاقات الحالية المبرمة بين طهران وموسكو ستكون أيضًا موضوعًا للنقاش.ويعقد الاجتماع السادس عشر للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي في جمهورية الشيشان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.وبحسب فوروزاندي، سيشارك وزير النفط الإيراني جواد أوجي في الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20220909/روسيا-في-صدد-تطوير-ممر-الشمال-الجنوب-مع-أذربيجان-وإيران-1067516555.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/41/1045534126_666:0:3333:2000_1920x0_80_0_0_8847fe710927d9bb75db06625b82dced.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران
إيران وروسيا تبحثان الطاقة وممر "الشمال والجنوب"
تابعنا عبر
تناقش طهران وموسكو خلال الاجتماع السادس عشر المقبل للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي تطوير حقول النفط الإيرانية، والصادرات الزراعية، فضلاً عن مشاكل ممر "الشمال والجنوب".
وقال علي فوروزاندي، الممثل الرسمي لوزارة النفط الإيرانية لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "خلال اجتماع هذه اللجنة، سيناقش الطرفان قضايا في قطاع الطاقة وهي تطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، والتصدير المتبادل للمنتجات الزراعية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بين البلدين".
الطرفان سيناقشان المشاكل الرئيسية التي تعيق فتح ممر النقل "الشمال والجنوب" والذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.
ووفقًا لممثل وزارة النفط في الجمهورية، فإن الاتفاقات الحالية المبرمة بين طهران وموسكو ستكون أيضًا موضوعًا للنقاش.
ويعقد الاجتماع السادس عشر للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي في جمهورية الشيشان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب فوروزاندي، سيشارك وزير النفط الإيراني
جواد أوجي في الاجتماع.