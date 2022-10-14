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وزارة الحج والعمرة السعودية تضيف خدمة جديدة إلى منصة "نسك"
وزارة الحج والعمرة السعودية تضيف خدمة جديدة إلى منصة "نسك"
أضافت وزارة الحج والعمرة السعودية خدمة جديدة إلى منصة "نسك"، حيث وضعت الرابط الخاص بقطار الحرمين السريع. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:03+0000
2022-10-14T13:03+0000
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ووفقا لجريدة "عكاظ"، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها أضافت الرابط الخاص بقطار الحرمين السريع، إلى منصة "نسك" ليصبح ضمن خدماتها للحجاج والمعتمرين.وقالت الوزارة إن "الرابط تم وضعه "تحت تبويب "خدمات النقل"، ضمن قائمة الخدمات الأخرى في التطبيق، إذ يتعين على مستخدمي التطبيق تحديثه لآخر نسخة للاستفادة من رابط الخدمة".وتم إطلاق منصة "نسك" في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث تقدم "حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار، تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسـر وسهولة".طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية تعترض الحجاج الأجانب
https://sputnikarabic.ae/20221003/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تصدر-توجيها-للشركات-والمؤسسات--1068572750.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزارة الحج والعمرة السعودية تضيف خدمة جديدة إلى منصة "نسك"

13:03 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyاليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أضافت وزارة الحج والعمرة السعودية خدمة جديدة إلى منصة "نسك"، حيث وضعت الرابط الخاص بقطار الحرمين السريع.
ووفقا لجريدة "عكاظ"، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها أضافت الرابط الخاص بقطار الحرمين السريع، إلى منصة "نسك" ليصبح ضمن خدماتها للحجاج والمعتمرين.
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وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توجيها للشركات والمؤسسات
3 أكتوبر, 16:56 GMT
وقالت الوزارة إن "الرابط تم وضعه "تحت تبويب "خدمات النقل"، ضمن قائمة الخدمات الأخرى في التطبيق، إذ يتعين على مستخدمي التطبيق تحديثه لآخر نسخة للاستفادة من رابط الخدمة".

ومنصة "نسك" التي كانت سابقا باسم "اعتمرنا"، هي المنصة الحكومية الموحدة التي تمثل "البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم".

وتم إطلاق منصة "نسك" في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث تقدم "حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار، تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسـر وسهولة".
طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية تعترض الحجاج الأجانب
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