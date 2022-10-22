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https://sputnikarabic.ae/20221022/مصرع-7-أشخاص-على-الأقل-إثر-حادث-سير-في-بيرو-1069334742.html
مصرع 7 أشخاص على الأقل إثر حادث سير في بيرو
مصرع 7 أشخاص على الأقل إثر حادث سير في بيرو
لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، الجمعة، على طريق أمريكا الجنوبية السريع في ليما ببيرو، حسبما أكدت الشرطة الوطنية. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T02:09+0000
2022-10-22T02:09+0000
أخبار بيرو
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وقال هوغو دي لا فيغا، المسؤول عن دائرة شرطة سان بارتولو للطرق السريعة، لوسائل الإعلام المحلية إن الحادث وقع في حوالي الساعة الـ3:30 صباحا بالتوقيت المحلي إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة في منطقة ليما الواقعة في بونتا هيرموسا.وأضاف أن من بين المصابين ثلاثة بالغين وقاصرا، وقد نقلوا إلى المستشفى.وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن الحافلة الصغيرة اصطدمت بمؤخرة شاحنة البضائع الثقيلة، التي كانت متوقفة في الحارة الفرعية للطريق السريع، وبأن السلطات تباشر التحقيق في الحادث.
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أخبار بيرو
أخبار بيرو

مصرع 7 أشخاص على الأقل إثر حادث سير في بيرو

02:09 GMT 22.10.2022
© Photo / CC0علم بيرو
علم بيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Photo / CC0
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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، الجمعة، على طريق أمريكا الجنوبية السريع في ليما ببيرو، حسبما أكدت الشرطة الوطنية.
وقال هوغو دي لا فيغا، المسؤول عن دائرة شرطة سان بارتولو للطرق السريعة، لوسائل الإعلام المحلية إن الحادث وقع في حوالي الساعة الـ3:30 صباحا بالتوقيت المحلي إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة في منطقة ليما الواقعة في بونتا هيرموسا.
وأضاف أن من بين المصابين ثلاثة بالغين وقاصرا، وقد نقلوا إلى المستشفى.
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
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وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن الحافلة الصغيرة اصطدمت بمؤخرة شاحنة البضائع الثقيلة، التي كانت متوقفة في الحارة الفرعية للطريق السريع، وبأن السلطات تباشر التحقيق في الحادث.
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