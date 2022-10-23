https://sputnikarabic.ae/20221023/إعلام-أوكراني-يقول-إن-انفجارات-وقعت-في--وزابوروجيه-1069364155.html
إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه
إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه
وقعت انفجارات في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وفقا وفقا لعمدة المدينة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T00:39+0000
2022-10-23T00:39+0000
2022-10-23T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأعلنت حالة التأهب الجوي في المدنية منذ قليل، ودوت صافرات الإنذار.وليل السبت/الأحد، أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، حالة التأهب الجوي في المدينة.كما دوت صافرات الإنذارات في منطقتي بولتافا وكيروفوغراد في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا للسلطات المحلية.يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20221022/السلطات-المحلية-تعلن-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-1069363929.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه
00:39 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 00:41 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
وقعت انفجارات في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وفقا وفقا لعمدة المدينة.
وأعلنت حالة التأهب الجوي في المدنية منذ قليل، ودوت صافرات الإنذار
.
وفي الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية مقاطعة زابوروجيه، أكدت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات.
وليل السبت/الأحد، أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، حالة التأهب الجوي في المدينة.
كما دوت صافرات الإنذارات في منطقتي بولتافا وكيروفوغراد
في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا للسلطات المحلية.
يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.