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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/إعلام-أوكراني-يقول-إن-انفجارات-وقعت-في--وزابوروجيه-1069364155.html
إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه
إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه
وقعت انفجارات في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وفقا وفقا لعمدة المدينة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T00:39+0000
2022-10-23T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأعلنت حالة التأهب الجوي في المدنية منذ قليل، ودوت صافرات الإنذار.وليل السبت/الأحد، أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، حالة التأهب الجوي في المدينة.كما دوت صافرات الإنذارات في منطقتي بولتافا وكيروفوغراد في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا للسلطات المحلية.يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20221022/السلطات-المحلية-تعلن-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-1069363929.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه

00:39 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 00:41 GMT 23.10.2022)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
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وقعت انفجارات في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وفقا وفقا لعمدة المدينة.
وأعلنت حالة التأهب الجوي في المدنية منذ قليل، ودوت صافرات الإنذار.
وفي الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية مقاطعة زابوروجيه، أكدت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات.
وليل السبت/الأحد، أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، حالة التأهب الجوي في المدينة.
كما دوت صافرات الإنذارات في منطقتي بولتافا وكيروفوغراد في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا للسلطات المحلية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات المحلية تعلن حالة التأهب الجوي في كييف
أمس, 23:07 GMT
يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.
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Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMT
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