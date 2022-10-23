https://sputnikarabic.ae/20221023/التعاون-بين-السعودية-والصين-في-الاستخدامات-السلمية-للطاقة-النووية-هل-يحمل-رسائل-لواشنطن؟-1069388368.html

التعاون بين السعودية والصين في "الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".. هل يحمل رسائل لواشنطن؟

التعاون بين السعودية والصين في "الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".. هل يحمل رسائل لواشنطن؟

تتجه المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة نحو تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع العديد من الدول، دون الإبقاء على وجهة واحدة في الشراكات. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T17:31+0000

2022-10-23T17:31+0000

2022-10-23T18:02+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار العالم العربي

العالم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1069388073_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_1f17d1a6e700d3aa09746294e0f60e18.jpg

واتفقت السعودية والصين، خلال اجتماع عقده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة السعودي، عبر الاتصال المرئي، مع جانغ جيان هوا، مسؤول الطاقة الوطنية الصيني، على التعاون في مجال "الاستخدامات السلمية للطاقة النووية" وإنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية في المملكة للاستفادة من موقعها الجغرافي، وهي خطوة تباينت بشأنها الآراء حول انعكاساتها في ظل التوترات بين الرياض وواشنطن.تشير بعض الآراء إلى أن زيادة وتيرة تعزيز المملكة لشراكاتها مع الدول الكبرى يرتبط بنهج الإدارة الأمريكية تجاه المملكة. فيما تذهب آراء أخرى إلى أن رؤية المملكة منذ سنوات قائمة على زيادة تنويع الشراكات وتوطين الصناعات وتعزيز العلاقات مع جميع الدول دون اصطفافات أو معاداة لدولة من أجل أخرى.وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.من ناحيته قال فيصل الصانع المحلل السياسي السعودي، إن المملكة العربية السعودية على الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع ومنتج يقوم على مبادئ الاستدامة والتنافسية، والعدالة والشفافية، وتوفير مناخ استثماري واضح المعالم، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية المكاسب الوطنية وتنميتها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قطاع الطاقة يواجه بعض التحديات منها، الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، مما يتطلب بناء قطاع للطاقة يمكنه الوفاء باحتياجات المملكة من الطاقة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.رسائل عدة يحملها الاتفاق خاصة لواشنطن، حيث يوضح المحلل السعودي، أن السعودية تؤكد أنها لديها علاقات طاقة مهمة أخرى، وأن السياسة النفطية لا تأتي من واشنطن بل من الرياض.فيما قال العميد عبد الله العسيري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، إن السعودية لها علاقات استراتيجية وتاريخية مع الصين، وأنها المستورد الأكبر للنفط الخام من المملكة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تعزيز العلاقات بين السعودية والصين يأتي في الإطار الطبيعي، بالنظر للعلاقات والخطط والاتفاقيات السابقة.وشدد على أن القادة في واشنطن يدركون استمرار السعودية في تطوير علاقاتها وتنويع اقتصاداتها وفق رؤية 2030، وتعزيز الشراكات مع الدول المؤثرة مثل الصين.واستبعد الخبير الاستراتيجي أن تكون الخطوات مع بكين مرتبطة بالتوترات الحالية مع واشنطن، في ظل حفاظ المملكة على "سياسة الحكمة"، وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.ولفت إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن غامضة وافتقدت الحكمة في خسارته لحليف استراتيجي حال استمراره على نفس المنوال.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التعاون بين البلدين بحكم موقعهما ينجم عنه سلاسل لإمدادات الطاقة للدول المحيطة، كما يعزز الاستثمارات والرؤية الطموحة داخل المملكة.ويرى أن دور الصين في الاستثمارات والصناعات داخل المملكة العربية سيكون من الأدوار الرئيسية، خاصة في ظل قرب الصين وسهولة الحصول على التصنيع بالكامل داخل المملكة.ويرى تعزيز المملكة لشراكاتها وتعاونها مع جميع الأقطاب لا يعني بالضرورة أنها تعادي أي من الدول، بل يرتبط بأهمية الصين من ناحية الشراكة في مجال الصناعة وما حققته في فترة وجيزة.ولفت إلى أن الضغوط الأمريكية هي وقتية ترتبط بإدارة بايدن، في حين المملكة تتعامل مع المؤسسات، ولا تقيم علاقاتها بناء على الإدارة الأمريكية الحالية.ويشمل التعاون بين الصين والسعودية مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير.وتطرقت المباحثات الأخيرة بين الجانبين إلى التعاون والاستثمار المشترك في دول "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع السعودية المميز بين ثلاث قارات، حسب "الشرق الأوسط".

https://sputnikarabic.ae/20220923/رسالة-من-الصين-للسعودية-بشأن-اليوم-الوطني-للمملكة-1068143887.html

https://sputnikarabic.ae/20221020/الصين-تؤيد-توسيع-عضوية-بريكس-ردا-على-أنباء-بشأن-رغبة-ولي-العهد-السعودي-في-الانضمام-إليه-1069285484.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك