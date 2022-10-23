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https://sputnikarabic.ae/20221023/العراق-يعلن-عن-مبادرة-سعودية-تخص-محافظة-كركوك-1069380503.html
العراق يعلن عن مبادرة سعودية تخص محافظة كركوك
العراق يعلن عن مبادرة سعودية تخص محافظة كركوك
أعلنت محافظة كركوك العراقية، اليوم الأحد، عن مبادرة للمملكة العربية السعودية تخص مدينة الحويجة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T13:50+0000
2022-10-23T13:50+0000
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جاء هذا في تصريحات لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المحافظ إن هناك مبادرة سعودية تتضمن إعادة إعمار المعهد التقني بالحويجة.وأشار المحافظ إلى أن المعهد تعرض لدمار شامل بسبب العمليات العسكرية في مواجهة "العصابات الإرهابية".وأضاف أن "اجتماعا عقد في مدينة جدة السعودية مع البنك الإسلامي للتنمية، لإعمار المعهد التقني في الحويجة بحضور وفد عراقي".وأوضح أن الوفد ضمَ مدير التخطيط العام في المحافظة وممثلين عن البنك المركزي العراقي وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ووزارة التخطيط.وشدد على أن محافظة كركوك تسعى للحصول على دعم بهدف إعادة الاستقرار والإعمار في جميع المناطق التي دمرتها "عصابات داعش الإرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الخارجة-العراقي-يبحث-مع-نظيره-السعودي-نتائج-زيارته-لطهران-1067065026.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم

العراق يعلن عن مبادرة سعودية تخص محافظة كركوك

13:50 GMT 23.10.2022
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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أعلنت محافظة كركوك العراقية، اليوم الأحد، عن مبادرة للمملكة العربية السعودية تخص مدينة الحويجة.
جاء هذا في تصريحات لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال المحافظ إن هناك مبادرة سعودية تتضمن إعادة إعمار المعهد التقني بالحويجة.
وأشار المحافظ إلى أن المعهد تعرض لدمار شامل بسبب العمليات العسكرية في مواجهة "العصابات الإرهابية".
وأضاف أن "اجتماعا عقد في مدينة جدة السعودية مع البنك الإسلامي للتنمية، لإعمار المعهد التقني في الحويجة بحضور وفد عراقي".
وأوضح أن الوفد ضمَ مدير التخطيط العام في المحافظة وممثلين عن البنك المركزي العراقي وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ووزارة التخطيط.
وشدد على أن محافظة كركوك تسعى للحصول على دعم بهدف إعادة الاستقرار والإعمار في جميع المناطق التي دمرتها "عصابات داعش الإرهابية".
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