https://sputnikarabic.ae/20221023/رئيس-لجنة-الخارجية-والأمن-في-الكنيست-الإسرائيلي-يوجه-تحذيرا-شديدا-لمجموعة-عرين-الأسود-1069376952.html

رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يوجه تحذيرا شديدا لمجموعة "عرين الأسود"

رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يوجه تحذيرا شديدا لمجموعة "عرين الأسود"

وجه رام بن باراك، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرا شديد اللهجة لمجموعة "عرين الأسود". 23.10.2022, سبوتنيك عربي

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إسرائيل

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن رام بن باراك، أن إسرائيل ستقوم بالرد على عمليات مجموعة "عرين الأسود"، وبأن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى كل فرد في هذه المجموعة، بدعوى القضاء عليها.وأفاد عضو الكنيست المسؤول عن لجنة الخارجية والأمن بأنه من الصعوبة بمكان تحديد موقع العمليات "الإرهابية" الفردية، لكن الجيش الإسرائيلي سيحاول الوصول إلى كل فرد او عنصر من عناصر المجموعة الفلسطينية "عرين الأسود".ويذكر أن الجيش الإسرائيلي اغتال فجر اليوم الأحد، تامر الكيلاني، أحد عناصر مجموعة "عرين الأسود"، بدعوى مشاركته في عمليات إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة نابلس، زاعما أنه سبق وخطط لعملية بعبوة ناسفة في محطة وقود في مستوطنة كدوميم وتم تحييدها.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أوضحت وسائل إعلام فلسطينية مقتل شاب إثر انفجار داخلي أثناء الإعداد والتجهيز لمجموعات "عرين الأسود".وأشار إلى أن الشاب يدعى تامر كيلاني ولقي مصرعه بالبلدة القديمة في نابلس، وهو أحد مقاتلي مجموعة "عرين الأسود".وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".

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