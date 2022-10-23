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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069393422.html
صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام محلية، ليل الأحد/الاثنين، بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق بأوكرانيا. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T23:33+0000
2022-10-23T23:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، فإن التحذير من الغارات الجوية صدر في كيروفوغراد، تشيركاسي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.وصدرت، مساء السبت، إنذارات من غارات جوية في منطقتي بولتافا وكيروفوغراد الأوكرانيتين، وكذلك العاصمة كييف، بحسب السلطات المحلية.في صباح يوم السبت، سُمع صوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك كييف وفي مناطق ميكولايف وسومي وتشرنيهيف وبولتافا وخاركوف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر/تشرين الأول إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، يوم الجمعة، إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.يوم الأحد، قال غالوشينكو إن أوكرانيا فقدت 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية في سياق الأعمال القتالية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/تشرين الأول إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد.
https://sputnikarabic.ae/20221023/نظام-كييف-يحضر-استفزازا-داميا-بهدف-اتهام-روسيا-به-1069393137.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

23:33 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 23:39 GMT 23.10.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام محلية، ليل الأحد/الاثنين، بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، فإن التحذير من الغارات الجوية صدر في كيروفوغراد، تشيركاسي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.
وصدرت، مساء السبت، إنذارات من غارات جوية في منطقتي بولتافا وكيروفوغراد الأوكرانيتين، وكذلك العاصمة كييف، بحسب السلطات المحلية.
في صباح يوم السبت، سُمع صوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك كييف وفي مناطق ميكولايف وسومي وتشرنيهيف وبولتافا وخاركوف.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به
22:14 GMT
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر/تشرين الأول إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، يوم الجمعة، إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.
يوم الأحد، قال غالوشينكو إن أوكرانيا فقدت 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية في سياق الأعمال القتالية.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/تشرين الأول إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:03 GMT
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