https://sputnikarabic.ae/20221023/عضو-الكنيست-بن-غفير-يؤكد-أن-لديه-مشكلة-مع-غانتس-بعدما-استضاف-أبو-مازن-في-منزله-1069383390.html

عضو الكنيست بن غفير يؤكد أن لديه مشكلة مع غانتس بعدما استضاف أبو مازن في منزله

عضو الكنيست بن غفير يؤكد أن لديه مشكلة مع غانتس بعدما استضاف أبو مازن في منزله

ادعى عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، أن لديه مشكلة مع وزير الدفاع في بلاده، بيني غانتس. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T15:35+0000

2022-10-23T15:35+0000

2022-10-23T15:35+0000

إسرائيل

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

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وأجرت القناة العبرية، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع بن غفير، أكد من خلاله أن لديه مشكلة مع غانتس، بعدما استضاف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) في منزله بتل أبيب، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، بدعوى مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.ووصف عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأنه يعرض الجنود الإسرائيلي للخطر، مشيرا إلى أن غانتس ليس يمينيا أو وسطا ولكنه محسوب على جبهة اليسار في بلاده.وبن غفير عضو كنيست متطرف، معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، وفي أكثر من مناسبة تسبب في تصعيد الأوضاع الأمنية لا سيما في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى، وغالبا ما يقود المستوطنين في عمليات متكررة لاقتحامه.ومن المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويحاول بن غفير ومعه عضو الكنيست المتطرف، أيضا، بتسلئيل سموتريتش، زعيما حزب "الصهيونية الدينية" الانضمام لحكومة يقودها بنيامين نتنياهو، في حال تمكن الأخير من حصد أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.

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إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم العربي