https://sputnikarabic.ae/20221023/غانتس-يؤكد-أن-لقاء-أبو-مازن-جاء-تلبية-لاحتياجات-إسرائيل-الأمنية-وليس-صديقه-1069386006.html
غانتس يؤكد أن لقاء أبو مازن جاء تلبية لاحتياجات إسرائيل الأمنية وليس صديقه
غانتس يؤكد أن لقاء أبو مازن جاء تلبية لاحتياجات إسرائيل الأمنية وليس صديقه
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، إن لقاءه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) جاء تلبية لاحتياجات بلاده الأمنية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T16:50+0000
2022-10-23T16:50+0000
2022-10-23T16:50+0000
إسرائيل
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وأجرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع غانتس، أكد من خلالها أنه ليس صديقا للرئيس الفلسطيني، ولكن اللقاء الذي جمعه في منزله بتل أبيب، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، جاء بهدف مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن أي لقاء يجمعه بالرئيس الفلسطيني يأتي تلبية لاحتياجات إسرائيل الأمنية.وكان عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" المتطرف، إيتمار بن غفير، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن لديه مشكلة مع وزير الدفاع في بلاده، بيني غانتس.وأجرت القناة العبرية السابعة مقابلة مع بن غفير، أكد من خلالها أن لديه مشكلة مع غانتس، بعدما استضاف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) في منزله بتل أبيب، في العام 2021، بدعوى مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.ووصف عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأنه يعرض الجنود الإسرائيلي للخطر، مشيرا إلى أن غانتس ليس يمينيا أو وسطا ولكنه محسوب على جبهة اليسار في بلاده.وعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، وفي أكثر من مناسبة تسبب في تصعيد الأوضاع الأمنية لا سيما في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى، وغالبا ما يقود المستوطنين في عمليات متكررة لاقتحامه.ومن المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويحاول بن غفير ومعه عضو الكنيست المتطرف، أيضا، بتسلئيل سموتريتش، زعيما حزب "الصهيونية الدينية" الانضمام لحكومة يقودها بنيامين نتنياهو، في حال تمكن الأخير من حصد أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
غانتس يؤكد أن لقاء أبو مازن جاء تلبية لاحتياجات إسرائيل الأمنية وليس صديقه
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، إن لقاءه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) جاء تلبية لاحتياجات بلاده الأمنية.
وأجرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع غانتس، أكد من خلالها أنه ليس صديقا للرئيس الفلسطيني، ولكن اللقاء الذي جمعه في منزله بتل أبيب، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، جاء بهدف مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن أي لقاء يجمعه بالرئيس الفلسطيني
يأتي تلبية لاحتياجات إسرائيل الأمنية.
وكان عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" المتطرف، إيتمار بن غفير، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن لديه مشكلة مع وزير الدفاع في بلاده، بيني غانتس.
وأجرت القناة العبرية السابعة مقابلة مع بن غفير، أكد من خلالها أن لديه مشكلة مع غانتس، بعدما استضاف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) في منزله بتل أبيب، في العام 2021، بدعوى مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.
ووصف عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير
، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأنه يعرض الجنود الإسرائيلي للخطر، مشيرا إلى أن غانتس ليس يمينيا أو وسطا ولكنه محسوب على جبهة اليسار في بلاده.
وعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، وفي أكثر من مناسبة تسبب في تصعيد الأوضاع الأمنية لا سيما في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى، وغالبا ما يقود المستوطنين في عمليات متكررة لاقتحامه.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويحاول بن غفير ومعه عضو الكنيست المتطرف، أيضا، بتسلئيل سموتريتش، زعيما حزب "الصهيونية الدينية" الانضمام لحكومة يقودها بنيامين نتنياهو، في حال تمكن الأخير من حصد أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.