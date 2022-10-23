https://sputnikarabic.ae/20221023/غانتس-يؤكد-أن-لقاء-أبو-مازن-جاء-تلبية-لاحتياجات-إسرائيل-الأمنية-وليس-صديقه-1069386006.html

غانتس يؤكد أن لقاء أبو مازن جاء تلبية لاحتياجات إسرائيل الأمنية وليس صديقه

غانتس يؤكد أن لقاء أبو مازن جاء تلبية لاحتياجات إسرائيل الأمنية وليس صديقه

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، إن لقاءه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) جاء تلبية لاحتياجات بلاده الأمنية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T16:50+0000

2022-10-23T16:50+0000

2022-10-23T16:50+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1046911968_0:139:2608:1606_1920x0_80_0_0_d353b8c5734708a9d5c34fd47ad8227b.jpg

وأجرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع غانتس، أكد من خلالها أنه ليس صديقا للرئيس الفلسطيني، ولكن اللقاء الذي جمعه في منزله بتل أبيب، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، جاء بهدف مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن أي لقاء يجمعه بالرئيس الفلسطيني يأتي تلبية لاحتياجات إسرائيل الأمنية.وكان عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" المتطرف، إيتمار بن غفير، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن لديه مشكلة مع وزير الدفاع في بلاده، بيني غانتس.وأجرت القناة العبرية السابعة مقابلة مع بن غفير، أكد من خلالها أن لديه مشكلة مع غانتس، بعدما استضاف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) في منزله بتل أبيب، في العام 2021، بدعوى مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.ووصف عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأنه يعرض الجنود الإسرائيلي للخطر، مشيرا إلى أن غانتس ليس يمينيا أو وسطا ولكنه محسوب على جبهة اليسار في بلاده.وعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، وفي أكثر من مناسبة تسبب في تصعيد الأوضاع الأمنية لا سيما في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى، وغالبا ما يقود المستوطنين في عمليات متكررة لاقتحامه.ومن المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويحاول بن غفير ومعه عضو الكنيست المتطرف، أيضا، بتسلئيل سموتريتش، زعيما حزب "الصهيونية الدينية" الانضمام لحكومة يقودها بنيامين نتنياهو، في حال تمكن الأخير من حصد أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي