https://sputnikarabic.ae/20221023/فلسطين-تؤكد-أنها-تتابع-قضية-غرق-مركب-قبالة-السواحل-التونسية-بعد-معلومات-بوجود-مواطنين-لها-1069390549.html

فلسطين تؤكد أنها تتابع قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية بعد معلومات بوجود مواطنين لها

فلسطين تؤكد أنها تتابع قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية بعد معلومات بوجود مواطنين لها

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أنها "تتابع باهتمام قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية". 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T18:34+0000

2022-10-23T18:34+0000

2022-10-23T18:34+0000

أخبار تونس اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، في بيان له، إن "وزير الخارجية رياض المالكي أصدر تعليماته لسفارة دولة فلسطين لدى تونس بضرورة التحرك الفوري لمتابعة تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة، خاصة بعد أن توفرت معلومات بوجود مواطنين فلسطينيين على هذا المركب"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف الديك، أن "سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم أرسل فريقا من السفارة إلى مدينة جرجيس في الجنوب التونسي"، مشيرا إلى أن البحر لفظ عديد الجثث من جنسيات مختلفة.وتابع: "تم مقابلة رئيس فرقة الحرس البحري في جرجيس الذي أكد وجود جثث لمواطنين فلسطينيين منهم من يحمل جواز سفر فلسطيني، ومنهم من حملة الوثائق السورية الخاصة باللاجئين".وانتشل الحرس الوطني التونسي، الأسبوع الاثنين، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة مدينة جرجيس.وبحسب صحيفة الشروق التونسية، الجثث تعود إلى أشخاص من جنسيات عربية بينهم امرأة، ونقلت الجثث إلى مستشفى جرجيس الجهوي وأخذت عينة الحمض منهم، لعرضها على الطبيب ومعرفة أسباب الوفاة.فيما ذكر موقع إذاعة "موزاييك إف إم"، أن عدد الجثث المنتشلة من البحر وصل إلى 8 جثث، يشتبه أن تكون لمفقودين غادروا من سواحل جرجيس منذ 21 سبتمبر/أيلول المنصرم.وتقول تقارير إن المهاجرين ربما غرق قاربهم الشهر الماضي، ولكن ليس ثمة تأكيدات رسمية على ذلك.ومنذ الأسبوع الماضي، يحتج عائلات وذوي 18 مهاجرا، اختفى قاربهم ولم يعرف مصيره بعد، مؤكدين أن الدولة لا تفعل شيئا لإنقاذ أقاربهم.

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