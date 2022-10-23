https://sputnikarabic.ae/20221023/مدير-المستشفى-العسكري-في-عاصمة-ولاية-النيل-الأزرق-يكشف-أعداد-مصابي-الأحداث-الأخيرة-1069370293.html
مدير المستشفى العسكري في ولاية النيل الأزرق يكشف أعداد مصابي الأحداث الأخيرة
مدير المستشفى العسكري في ولاية النيل الأزرق يكشف أعداد مصابي الأحداث الأخيرة
كشف مدير المستشفى العسكري في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، المقدم أحمد آدم سليمان، أعداد مصابي الأحداث الأخيرة التي استقبلتها المستشفى. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T08:33+0000
2022-10-23T08:33+0000
2022-10-23T08:35+0000
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ووفقا لتصريحات لوكالة الأنباء السودانية، سونا، أكد سليمان أن المستشفى العسكري استقبل أكثر من 50 حالة، مشيرا إلى أن هذه الأعداد تلقت ما يلزمها من العلاج داخل المستشفى.وأوضح مدير المستشفى العسكري أن اليوم الأول للأحداث شهد استقبال 16 حالة، لافتا إلى وجود تنسيق بين المستشفى وبين وزارة الصحة، حيث تم إجراء الجراحات العاجلة لتلك الحالات.وأشار إلى أن اليوم الثاني استقبل المستشفى 4 حالات، قدمت لها الخدمات الطبية اللازمة، أما اليوم الثالث فقد شهد استقبال 37 حالة، أكد أن جميعهم من مصابي الحرائق ومعظمهم من النساء والأطفال.واندلعت اشتباكات في النيل الأزرق المضطرب في السودان قبل نحو أسبوعين بعد أنباء عن مشاجرات على الأرض بين أفراد من قبيلة الهوسا وجماعات متناحرة، حيث تركز القتال حول منطقة ود الماحي قرب الروصيرص على بعد 500 كيلومتر جنوبي العاصمة الخرطوم.قُتل أكثر من 546 شخصا وأجبر أكثر من 211 ألفا على الفرار من منازلهم في صراعات عرقية في جميع أنحاء البلاد من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، وفقا للأمم المتحدة.طالع أيضا: حاكم ولاية النيل الأزرق السودانية يعلن حالة الطوارئ
https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤول-سوداني-يؤكد-مقتل-200-شخص-خلال-المواجهات-القبلية-في-النيل-الأزرق-1069360097.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
مدير المستشفى العسكري في ولاية النيل الأزرق يكشف أعداد مصابي الأحداث الأخيرة
08:33 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
كشف مدير المستشفى العسكري في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، المقدم أحمد آدم سليمان، أعداد مصابي الأحداث الأخيرة التي استقبلتها المستشفى.
ووفقا لتصريحات
لوكالة الأنباء السودانية، سونا، أكد سليمان أن المستشفى العسكري استقبل أكثر من 50 حالة، مشيرا إلى أن هذه الأعداد تلقت ما يلزمها من العلاج داخل المستشفى.
وأوضح مدير المستشفى العسكري أن اليوم الأول للأحداث شهد استقبال 16 حالة، لافتا إلى وجود تنسيق بين المستشفى وبين وزارة الصحة، حيث تم إجراء الجراحات العاجلة
لتلك الحالات.
وأشار إلى أن اليوم الثاني استقبل المستشفى 4 حالات، قدمت لها الخدمات الطبية اللازمة، أما اليوم الثالث فقد شهد استقبال 37 حالة، أكد أن جميعهم من مصابي الحرائق ومعظمهم من النساء والأطفال.
وكان حاكم ولاية النيل الأزرق أعلن، أول أمس الجمعة، حالة الطوارئ في الولاية، وأعطى قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي، كما كلف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وقوات الدعم السريع بالتدخل بجميع الإمكانات المتاحة لوقف الاشتباكات القبلية.
واندلعت اشتباكات في النيل الأزرق المضطرب في السودان قبل نحو أسبوعين بعد أنباء عن مشاجرات على الأرض بين أفراد من قبيلة الهوسا وجماعات متناحرة، حيث تركز القتال حول منطقة ود الماحي قرب الروصيرص
على بعد 500 كيلومتر جنوبي العاصمة الخرطوم.
قُتل أكثر من 546 شخصا وأجبر أكثر من 211 ألفا على الفرار من منازلهم في صراعات عرقية في جميع أنحاء البلاد من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، وفقا للأمم المتحدة.