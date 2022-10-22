https://sputnikarabic.ae/20221022/حاكم-ولاية-النيل-الأزرق-السودانية-يعلن-حالة-الطوارئ-1069336994.html

حاكم ولاية النيل الأزرق السودانية يعلن حالة الطوارئ

حاكم ولاية النيل الأزرق السودانية يعلن حالة الطوارئ

أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق السودانية، الفريق أحمد العمدة بادي، حالة الطوارئ أمس الجمعة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T06:34+0000

2022-10-22T06:34+0000

2022-10-22T06:34+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102346/47/1023464729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32c66e720d1696d94eaed3252b891cb1.jpg

ووفقا لوكالة الأبناء السودانية، فإن الإعلان تضمن أن تكون الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، معللا القرار بما شهدته الولاية خلال الأحداث الأخيرة.وحسب البيان الصادر، فإن القرار جاء عقب "استعراض الموقف الأمني بالمنطقة والتدخل الفوري للأجهزة الأمنية لوقف الاقتتال القبلي بكافة الإمكانات المتاحة وفرض هيبة الدولة بتنفيذ الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".وأضاف أن القرار صدر مع توجيهات وقرارات مجلس الأمن والدفاع، "وعملا بأحكام المادة (9) (ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديل لسنة 2020 مقروءة مع المادة (8) من اتفاق جوبا لسلام السودان، والاتفاق النهائي حول قضية المنطقنين".وكانت ولاية النيل الأزرق قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تجدد الاشتباكات القبلية بين قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي، وبعدها دخل العديد من القبائل على خط الاشتباكات.وقال المسؤولان اللذان تحدثا إلى "أسوشيتدبرس" شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الاشتباكات اندلعت يوم الأربعاء ولا توجد تقارير تفيد بتوقف الاشتباكات.يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد رصدت في تقارير لها مقتل أكثر من 370 شخصا ونزوح أكثر من 177 ألف في نزاعات طائفية في السودان بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب، الماضيين.طالع أيضا: مسؤول سوداني: نحو 140 ألف شخص نزحوا بولاية النيل الأزرق بسبب الاشتباكات القبلية الأخيرة

https://sputnikarabic.ae/20221020/مسؤولان-سودانيان-يكشفان-عن-مقتل-170-شخصا-خلال-يومين-في-ولاية-النيل-الأزرق-1069294100.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم