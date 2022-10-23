عربي
وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221023/مفتشو-وقف-التعذيب-الأمميون-يغادرون-أستراليا-بعد-منعهم-من-زيارة-السجون-1069383802.html
مفتشو "وقف التعذيب" الأمميون يغادرون أستراليا بعد منعهم من زيارة السجون
مفتشو "وقف التعذيب" الأمميون يغادرون أستراليا بعد منعهم من زيارة السجون
قالت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب اليوم الأحد، إنها اضطرت إلى قطع مهمتها في أستراليا بعد منعها من الوصول إلى العديد من مرافق الاحتجاز وعوائق أخرى... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T15:50+0000
2022-10-23T15:50+0000
أستراليا
منظمة الأمم المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407910_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_34c255efb97f76445754491d898c0140.jpg
موسكو- سبوتنيك. وذكر اللجنة الأممية في بيان: "مُنع وفد اللجنة الفرعية من زيارة أماكن عدة يُحتجز فيها أشخاص، وواجه صعوبات في القيام بزيارة كاملة في مواقع أخرى، ولم يحصل على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة التي طلبها".في ظل هذه العقبات، قرر الوفد المؤلف من أربعة أعضاء تعليق مهمته التي استمرت 12 يوما، وبدأت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول وكان من المفترض أن تنتهي في 27 أكتوبر.انتقدت رئيسة الوفد، عائشة شوجون محمد، أستراليا، لمثل هذه العراقيل، ووصفتها بأنها "خرق واضح" للالتزامات بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.وقالت المسؤولة الأممية: "الدول الأطراف عليها التزام باستقبال اللجنة الفرعية في أراضيها والسماح لها بممارسة تفويضها بالكامل".حتى الآن، صادقت 91 دولة على البروتوكول الاختياري. يُسمح للجنة الفرعية بزيارة جميع البلدان التي وقعت على البروتوكول لإجراء تقييمات غير معلنة ودون عوائق للأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الأمن-الأوكراني-بستخدم-الصدمة-الكهربائية-وأشكال-أخرى-من-التعذيب-مع-الجنود-الروس-الأسرى--1069259038.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407910_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1b35559898353bc18aabc67a586bd259.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أستراليا, منظمة الأمم المتحدة, العالم
أستراليا, منظمة الأمم المتحدة, العالم

مفتشو "وقف التعذيب" الأمميون يغادرون أستراليا بعد منعهم من زيارة السجون

15:50 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / MICHAEL V. MAY.سجن أبو غريب في العراق، 2008
سجن أبو غريب في العراق، 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / MICHAEL V. MAY.
تابعنا عبرTelegram
قالت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب اليوم الأحد، إنها اضطرت إلى قطع مهمتها في أستراليا بعد منعها من الوصول إلى العديد من مرافق الاحتجاز وعوائق أخرى لعملها.
موسكو- سبوتنيك. وذكر اللجنة الأممية في بيان: "مُنع وفد اللجنة الفرعية من زيارة أماكن عدة يُحتجز فيها أشخاص، وواجه صعوبات في القيام بزيارة كاملة في مواقع أخرى، ولم يحصل على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة التي طلبها".
في ظل هذه العقبات، قرر الوفد المؤلف من أربعة أعضاء تعليق مهمته التي استمرت 12 يوما، وبدأت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول وكان من المفترض أن تنتهي في 27 أكتوبر.
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
الأمن الأوكراني يستخدم الصدمة الكهربائية في تعذيب الجنود الروس الأسرى
20 أكتوبر, 02:53 GMT
انتقدت رئيسة الوفد، عائشة شوجون محمد، أستراليا، لمثل هذه العراقيل، ووصفتها بأنها "خرق واضح" للالتزامات بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقالت المسؤولة الأممية: "الدول الأطراف عليها التزام باستقبال اللجنة الفرعية في أراضيها والسماح لها بممارسة تفويضها بالكامل".
حتى الآن، صادقت 91 دولة على البروتوكول الاختياري. يُسمح للجنة الفرعية بزيارة جميع البلدان التي وقعت على البروتوكول لإجراء تقييمات غير معلنة ودون عوائق للأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала