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https://sputnikarabic.ae/20221020/الأمن-الأوكراني-بستخدم-الصدمة-الكهربائية-وأشكال-أخرى-من-التعذيب-مع-الجنود-الروس-الأسرى--1069259038.html
الأمن الأوكراني بستخدم الصدمة الكهربائية وأشكال أخرى من التعذيب مع الجنود الروس الأسرى
الأمن الأوكراني بستخدم الصدمة الكهربائية وأشكال أخرى من التعذيب مع الجنود الروس الأسرى
كشف شاهدا عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T02:53+0000
2022-10-20T02:53+0000
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال فلاديسلاف يجيلنيتسكي، عضو القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية الذي نجا من الأسر الأوكراني، إن الأوكرانيين يضربون المعتقلين ويشوهونهم بشكل روتيني في سجن يطلق عليه اسم صالة ألعاب رياضية.وأضاف: "لقد استخدموا التعذيب، كانت أداتهم المفضلة هي المطرقة. لقد ضربوا أصابع الأسرى بمطرقة واستخدموا التيار الكهربائي".كما أكد ميخائيل يانكو، وهو جندي في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية، لـ "سبوتنيك" أنه رأى أيضا الأوكرانيين يعذبون السجناء في صالة الألعاب الرياضية.وقال إن الحصة التموينية للسجين تتكون من قطعة خبز لا تزيد عن علبة الثقاب.ولفت يجيلنيتسكي إلى إن الأسرى احتجزوا في غرفة غير مدفأة، وجلسوا متجمعين تحت السجاد وتم استدعاؤهم إلى غرفة قريبة حيث تعرضوا للتعذيب.وقال يجيلنيتسكي إن جهاز الأمن الأوكراني استجوب الجنود الروس، مضيفا: "لقد عوملوا بشكل مختلف في مراحل مختلفة، ولكن على حد علمي، كانوا يعاملون دائما معاملة سيئة للغاية".وخلصت لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء إلى أن طرفي النزاع مسؤولان عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.وكشف التحقيق إنه في العديد من الحالات، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أسرى الحرب الروس وجرحتهم وعذبتهم وأعدمتهم، وهي جرائم حرب.
https://sputnikarabic.ae/20221013/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-20-جنديا-روسيا-في-عملية-تبادل-أسرى--1068987144.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الأمن الأوكراني بستخدم الصدمة الكهربائية وأشكال أخرى من التعذيب مع الجنود الروس الأسرى

02:53 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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كشف شاهدا عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال فلاديسلاف يجيلنيتسكي، عضو القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية الذي نجا من الأسر الأوكراني، إن الأوكرانيين يضربون المعتقلين ويشوهونهم بشكل روتيني في سجن يطلق عليه اسم صالة ألعاب رياضية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إعادة 20 جنديا روسيا في عملية تبادل للأسرى
13 أكتوبر, 12:45 GMT
وأضاف: "لقد استخدموا التعذيب، كانت أداتهم المفضلة هي المطرقة. لقد ضربوا أصابع الأسرى بمطرقة واستخدموا التيار الكهربائي".
كما أكد ميخائيل يانكو، وهو جندي في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية، لـ "سبوتنيك" أنه رأى أيضا الأوكرانيين يعذبون السجناء في صالة الألعاب الرياضية.
وقال إن الحصة التموينية للسجين تتكون من قطعة خبز لا تزيد عن علبة الثقاب.
ولفت يجيلنيتسكي إلى إن الأسرى احتجزوا في غرفة غير مدفأة، وجلسوا متجمعين تحت السجاد وتم استدعاؤهم إلى غرفة قريبة حيث تعرضوا للتعذيب.
وقال يجيلنيتسكي إن جهاز الأمن الأوكراني استجوب الجنود الروس، مضيفا: "لقد عوملوا بشكل مختلف في مراحل مختلفة، ولكن على حد علمي، كانوا يعاملون دائما معاملة سيئة للغاية".
وخلصت لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء إلى أن طرفي النزاع مسؤولان عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وكشف التحقيق إنه في العديد من الحالات، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أسرى الحرب الروس وجرحتهم وعذبتهم وأعدمتهم، وهي جرائم حرب.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:03 GMT
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