https://sputnikarabic.ae/20221024/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-منطقتي-تشيركاسي-وميكولايف-1069394365.html

إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وميكولايف

إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وميكولايف

أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا، فجر اليوم الاثنين، حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وميكولايف. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T03:31+0000

2022-10-24T03:31+0000

2022-10-24T03:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وفي وقت سابق ليل الأحد/الاثنين، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق بأوكرانيا.وبحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، فإن التحذير من الغارات الجوية صدر في كيروفوغراد، تشيركاسي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر/تشرين الأول إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، يوم الجمعة، إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.يوم الأحد، قال غالوشينكو إن أوكرانيا فقدت 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية في سياق الأعمال القتالية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/تشرين الأول إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد.

https://sputnikarabic.ae/20221023/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069393422.html

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