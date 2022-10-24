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https://sputnikarabic.ae/20221024/بوتين-يبعث-رسالة-تهنئة-لرشيد-بمناسبة-توليه-رئاسة-العراق-1069410724.html
بوتين يبعث رسالة تهنئة لرشيد بمناسبة توليه رئاسة العراق
بوتين يبعث رسالة تهنئة لرشيد بمناسبة توليه رئاسة العراق
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسا للبلد العربي. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T12:33+0000
2022-10-24T12:33+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في رسالة خطية سلمها اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى بغداد ألبروس كوتراشيف، إلى رشيد، بحسب بيان للرئاسة العراقية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتضمّنت الرسالة التهاني والتبريكات بمناسبة انتخاب رشيد رئيسا لجمهورية العراق.وعبر الرئيس الروسي عن تطلّعه نحو تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين بلديهما.في المقابل، حمّل الرئيس العراقي السفير الروسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس بوتين.وشدد على تطلّع العراق نحو تعزيز علاقات الصداقة الثنائية التي تجمع البلدين، والعمل نحو توسيعها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يُحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/العراق-تحذير-من-حساب-مزيف-على-تويتر-باسم-عبد-اللطيف-رشيد-يحظى-بمتابعة-شخصيات-سياسية-وإعلامية-1069176632.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار روسيا اليوم, أخبار العراق اليوم

بوتين يبعث رسالة تهنئة لرشيد بمناسبة توليه رئاسة العراق

12:33 GMT 24.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسا للبلد العربي.
جاء هذا في رسالة خطية سلمها اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى بغداد ألبروس كوتراشيف، إلى رشيد، بحسب بيان للرئاسة العراقية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
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وتضمّنت الرسالة التهاني والتبريكات بمناسبة انتخاب رشيد رئيسا لجمهورية العراق.
وعبر الرئيس الروسي عن تطلّعه نحو تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين بلديهما.
© Sputnik . Iraqi Presidencyالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Iraqi Presidency
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
© Sputnik . Iraqi Presidencyالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Iraqi Presidency
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
© Sputnik . Iraqi Presidencyالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Iraqi Presidency
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
1/3
© Sputnik . Iraqi Presidency
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
2/3
© Sputnik . Iraqi Presidency
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
3/3
© Sputnik . Iraqi Presidency
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أثناء استقباله السفير الروسي البروس كوتراشيف
في المقابل، حمّل الرئيس العراقي السفير الروسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس بوتين.
وشدد على تطلّع العراق نحو تعزيز علاقات الصداقة الثنائية التي تجمع البلدين، والعمل نحو توسيعها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يُحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.
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