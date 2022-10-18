https://sputnikarabic.ae/20221018/العراق-تحذير-من-حساب-مزيف-على-تويتر-باسم-عبد-اللطيف-رشيد-يحظى-بمتابعة-شخصيات-سياسية-وإعلامية-1069176632.html
العراق... تحذير من حساب مزيف على "تويتر" باسم عبد اللطيف رشيد يحظى بمتابعة شخصيات سياسية وإعلامية
العراق... تحذير من حساب مزيف على "تويتر" باسم عبد اللطيف رشيد يحظى بمتابعة شخصيات سياسية وإعلامية
حذر مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الثلاثاء، من وجود حساب مزيف للرئيس العراقي المنتخب الجديد، عبد اللطيف رشيد، على منصة "تويتر" للتغريدات. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T09:16+0000
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وأشار المركز في بيان له إلى أن الحساب المزيف "MrPresi1dent" تم تدشينه في عام 2019، وحاز على أكثر من 22 ألف متابعة على "تويتر" من جانب شخصيات سياسية وإعلامية في العراق، من بينهم الحساب الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، والسفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، وحساب رئيس لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب السابق، نعيم العبودي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد بيان مركز الإعلام الرقمي في العراق ببيانه على وجود حساب رسمي للرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على "تويتر" هو "ljrashid".في يوم الخميس الماضي، اختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الرئيس-العراقي-الجديد-عبد-اللطيف-رشيد-يؤكد-على-بذل-كل-جهوده-لحماية-الدستور-وحل-المشاكل-القائمة-1069127929.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق... تحذير من حساب مزيف على "تويتر" باسم عبد اللطيف رشيد يحظى بمتابعة شخصيات سياسية وإعلامية
09:16 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
حذر مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الثلاثاء، من وجود حساب مزيف للرئيس العراقي المنتخب الجديد، عبد اللطيف رشيد، على منصة "تويتر" للتغريدات.
وأشار المركز في بيان له إلى أن الحساب المزيف "MrPresi1dent" تم تدشينه في عام 2019، وحاز على أكثر من 22 ألف متابعة على "تويتر" من جانب شخصيات سياسية وإعلامية في العراق، من بينهم الحساب الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، والسفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، وحساب رئيس لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب السابق، نعيم العبودي، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وشدد بيان مركز الإعلام الرقمي في العراق ببيانه على وجود حساب رسمي للرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على "تويتر" هو "ljrashid".
في يوم الخميس الماضي، اختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني
، بتشكيل الحكومة الجديدة.