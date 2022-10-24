https://sputnikarabic.ae/20221024/رئيس-الأركان-للقوات-المسلحة-الروسية-يناقش-الاستخدام-المحتمل-لـ-القنبلة-القذرة-من-قبل-أوكرانيا-1069419925.html

رئيس الأركان الروسي يناقش مع نظيره البريطاني الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا

رئيس الأركان الروسي يناقش مع نظيره البريطاني الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا

ناقش رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره البريطاني، رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال أنتوني... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T14:14+0000

2022-10-24T14:14+0000

2022-10-24T14:32+0000

روسيا

فاليري غيراسيموف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102934/84/1029348466_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_db0dc4d0328eea549e2833198c3a824b.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، الجنرال غيراسيموف، محادثة هاتفية مع رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال ريديكين، حول استخدام أوكرانيا "للقنبلة القذرة".وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، النتائج المحتملة لتنفيذ نظام كييف استفزازا باستخدام "القنبلة القذرة"، مبينة أن مثل هذا الحدث الاستفزازي سيؤدي إلى انتشار النظائر المشعة الناتجة عن "القنبلة القذرة" لأكثر من 1500 كيلومتر وتغطي بولندا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أمس الأحد، خطر استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة".وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن الطرفين بحثا "الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه".وأضافت الوزارة أن شويغو "أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام "قنبلة قذرة".وفي وقت لاحق، أفادت الدفاع الروسية بأن شويغو بحث الوضع في أوكرانيا هاتفيا مع كل من نظيريه التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، حيث أبلغهما "هواجسه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن استفزازات أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة" أمر واضح، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نقل هذه المعلومات إلى الغرب، لافتًا إلى أن الأمر متروك لهم بتصديقها أوعدم تصديقها.ويعرف المختصون القنبلة "القذرة" بأنها عبارة عن "جهاز" لنشر الإشعاع وهي تعمل عكس القنبلة النووية التي تطلق طاقة هائلة، بمتفجرات بسيطة "تشتت" المواد المشعة.

https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تحذر-من-أن-النظائر-المشعة-لاستفزاز-القنبلة-القذرة-تصل-لـ1500-كيلومتر-وتغطي-بولندا--1069409361.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فاليري غيراسيموف