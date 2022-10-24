https://sputnikarabic.ae/20221024/رئيس-الأركان-للقوات-المسلحة-الروسية-يناقش-الاستخدام-المحتمل-لـ-القنبلة-القذرة-من-قبل-أوكرانيا-1069419925.html
رئيس الأركان الروسي يناقش مع نظيره البريطاني الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا
رئيس الأركان الروسي يناقش مع نظيره البريطاني الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا
ناقش رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره البريطاني، رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال أنتوني... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T14:14+0000
2022-10-24T14:14+0000
2022-10-24T14:32+0000
روسيا
فاليري غيراسيموف
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، الجنرال غيراسيموف، محادثة هاتفية مع رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال ريديكين، حول استخدام أوكرانيا "للقنبلة القذرة".وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، النتائج المحتملة لتنفيذ نظام كييف استفزازا باستخدام "القنبلة القذرة"، مبينة أن مثل هذا الحدث الاستفزازي سيؤدي إلى انتشار النظائر المشعة الناتجة عن "القنبلة القذرة" لأكثر من 1500 كيلومتر وتغطي بولندا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أمس الأحد، خطر استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة".وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن الطرفين بحثا "الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه".وأضافت الوزارة أن شويغو "أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام "قنبلة قذرة".وفي وقت لاحق، أفادت الدفاع الروسية بأن شويغو بحث الوضع في أوكرانيا هاتفيا مع كل من نظيريه التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، حيث أبلغهما "هواجسه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن استفزازات أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة" أمر واضح، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نقل هذه المعلومات إلى الغرب، لافتًا إلى أن الأمر متروك لهم بتصديقها أوعدم تصديقها.ويعرف المختصون القنبلة "القذرة" بأنها عبارة عن "جهاز" لنشر الإشعاع وهي تعمل عكس القنبلة النووية التي تطلق طاقة هائلة، بمتفجرات بسيطة "تشتت" المواد المشعة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تحذر-من-أن-النظائر-المشعة-لاستفزاز-القنبلة-القذرة-تصل-لـ1500-كيلومتر-وتغطي-بولندا--1069409361.html
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روسيا, فاليري غيراسيموف
رئيس الأركان الروسي يناقش مع نظيره البريطاني الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا
14:14 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 14:32 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
ناقش رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره البريطاني، رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال أنتوني ريديكين، الموقف المتعلق بالاستخدام المحتمل لـ "القنبلة القذرة" من قبل أوكرانيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، الجنرال غيراسيموف، محادثة هاتفية مع رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال ريديكين، حول استخدام أوكرانيا "للقنبلة القذرة".
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، النتائج المحتملة لتنفيذ نظام كييف استفزازا باستخدام "القنبلة القذرة"
، مبينة أن مثل هذا الحدث الاستفزازي سيؤدي إلى انتشار النظائر المشعة الناتجة عن "القنبلة القذرة" لأكثر من 1500 كيلومتر وتغطي بولندا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أمس الأحد، خطر استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة".
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن الطرفين بحثا "الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه".
وأضافت الوزارة أن شويغو "أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام "قنبلة قذرة".
وفي وقت لاحق، أفادت الدفاع الروسية بأن شويغو بحث الوضع في أوكرانيا هاتفيا مع كل من نظيريه التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، حيث أبلغهما "هواجسه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة"
.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن استفزازات أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة" أمر واضح، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نقل هذه المعلومات إلى الغرب، لافتًا إلى أن الأمر متروك لهم بتصديقها أوعدم تصديقها.
ويعرف المختصون القنبلة "القذرة" بأنها عبارة عن "جهاز" لنشر الإشعاع وهي تعمل عكس القنبلة النووية التي تطلق طاقة هائلة، بمتفجرات بسيطة "تشتت" المواد المشعة.