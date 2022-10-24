https://sputnikarabic.ae/20221024/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بسبب-خطر-انتهاك-مادة-من-ميثاق-الأمم-المتحدة-1069419589.html

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بسبب خطر انتهاك مادة من ميثاق الأمم المتحدة

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بسبب خطر انتهاك مادة من ميثاق الأمم المتحدة

طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، بسبب أن ألمانيا وباريس ولندن طلبوا في وقت سابق من الأمين العام للمنظمة إرسال خبراء إلى أوكرانيا للتحقيق... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T14:05+0000

2022-10-24T14:05+0000

2022-10-24T14:05+0000

روسيا

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وأشارت موسكو إلى عقد الاجتماع بسبب انتهاك المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على عدم تلقي الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة تعليمات من أي دولة، حسبما قال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك".وبحسب المصدر، يعد هذا انتهاكا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة. ووفقا لهذه المادة، لا يجوز للأمين العام وموظفي الأمانة، خلال أداء واجباتهم، طلب أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارج المنظمة.وأضاف المصدر أن روسيا طلبت من المستشار القانوني للمنظمة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن.وصرح دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن موسكو ستعيد تقييم تعاونها مع الأمانة العامة للأمم المتحدة إذا شاركت في "التحقيق" الذي طلبته كييف، حيث أن الأمانة هي هيئة فنية بحتة ولا تملك أي تفويض أو خبرة للقيام بذلك.

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