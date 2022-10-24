https://sputnikarabic.ae/20221024/زيلينسكي-يدعو-لتوفير-الطاقة-الكهربائية-على-خلفية-نقصها-الحاد-1069395055.html

زيلينسكي يدعو لتوفير الطاقة الكهربائية على خلفية نقصها الحاد

زيلينسكي يدعو لتوفير الطاقة الكهربائية على خلفية نقصها الحاد

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المحافظين في المدن لمراقبة استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية الانقطاعات الواسعة في أوكرانيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T05:37+0000

2022-10-24T05:37+0000

2022-10-24T05:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

زيلينسكي

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موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو: "في الكثير من المدن والمناطق تضطر شركات الكهرباء للجوء إلى جداول الانقطاعات للاستقرار. هذا يتم من أجل أن تكون الطاقة متاحة للجميع في الظروف التي يستحيل فيها إنتاج الكميات اللازمة من الطاقة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي