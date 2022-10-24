https://sputnikarabic.ae/20221024/زيلينسكي-يدعو-لتوفير-الطاقة-الكهربائية-على-خلفية-نقصها-الحاد-1069395055.html
زيلينسكي يدعو لتوفير الطاقة الكهربائية على خلفية نقصها الحاد
زيلينسكي يدعو لتوفير الطاقة الكهربائية على خلفية نقصها الحاد
دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المحافظين في المدن لمراقبة استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية الانقطاعات الواسعة في أوكرانيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T05:37+0000
2022-10-24T05:37+0000
2022-10-24T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو: "في الكثير من المدن والمناطق تضطر شركات الكهرباء للجوء إلى جداول الانقطاعات للاستقرار. هذا يتم من أجل أن تكون الطاقة متاحة للجميع في الظروف التي يستحيل فيها إنتاج الكميات اللازمة من الطاقة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221023/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069393422.html
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
زيلينسكي يدعو لتوفير الطاقة الكهربائية على خلفية نقصها الحاد
05:37 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 05:50 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المحافظين في المدن لمراقبة استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية الانقطاعات الواسعة في أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو: "في الكثير من المدن والمناطق تضطر شركات الكهرباء للجوء إلى جداول الانقطاعات للاستقرار
. هذا يتم من أجل أن تكون الطاقة متاحة للجميع في الظروف التي يستحيل فيها إنتاج الكميات اللازمة من الطاقة".
ودعا زيلينسكي سكان أوكرانيا لتوفير الطاقة الكهربائية والحد من استخدام التقنيات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.