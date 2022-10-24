https://sputnikarabic.ae/20221024/طهران-تنفي-مزاعم-أمريكا-بإرسال-قوات-للقرم-1069405273.html

طهران تنفي مزاعم أمريكا بإرسال قوات للقرم

طهران تنفي مزاعم أمريكا بإرسال قوات للقرم

رفضت طهران المزاعم الأمريكية بشأن وجود قوات عسكرية إيرانية في شبه جزيرة القرم لمساعدة موسكو في تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين.وردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن مزاعم البيت الأبيض، قال كنعاني: "نرفض بشدة هذه الأنباء".ويوم الخميس الماضي، زعم جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن قوات إيرانية "تتواجد في شبه جزيرة القرم" لمساعدة روسيا في عملياتها، مضيفا أن القوات عبارة عن مدربين وعمال دعم فني.وردا على ذلك، قال كنعاني، اليوم الاثنين، إن "واشنطن تهدف إلى انحراف الرأي العام عن الدور المدمر الذي تلعبه في أوكرانيا". وقال إنها تقف إلى جانب طرف واحد في أزمة أوكرانيا من خلال التصدير المكثف للأسلحة والمعدات إلى كييف.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد رفض ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

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