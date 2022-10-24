https://sputnikarabic.ae/20221024/مراسل-سبوتنيك-يفيد-بسماع-دوي-انفجارات-في-أجواء-ريف-دمشق--1069406330.html
مراسل "سبوتنيك" يفيد بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق
مراسل "سبوتنيك" يفيد بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الجنوبي. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T11:07+0000
2022-10-24T11:07+0000
2022-10-24T11:15+0000
العالم العربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق "إن سكان الأحياء الجنوبية لدمشق، أبلغوا عن أصوات انفجارين، على الأقل، سمع دويهما قرب الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مراسل "سبوتنيك" يفيد بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق
11:07 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الجنوبي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق "إن سكان الأحياء الجنوبية لدمشق، أبلغوا عن أصوات انفجارين، على الأقل، سمع دويهما قرب الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين".