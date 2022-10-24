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https://sputnikarabic.ae/20221024/مراسل-سبوتنيك-يفيد-بسماع-دوي-انفجارات-في-أجواء-ريف-دمشق--1069406330.html
مراسل "سبوتنيك" يفيد بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق
مراسل "سبوتنيك" يفيد بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الجنوبي. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T11:07+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق "إن سكان الأحياء الجنوبية لدمشق، أبلغوا عن أصوات انفجارين، على الأقل، سمع دويهما قرب الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين".
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العالم العربي

مراسل "سبوتنيك" يفيد بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق

11:07 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 24.10.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورحي جوبر ريف دمشق، سوريا
حي جوبر ريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الجنوبي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق "إن سكان الأحياء الجنوبية لدمشق، أبلغوا عن أصوات انفجارين، على الأقل، سمع دويهما قرب الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين".
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