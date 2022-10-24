https://sputnikarabic.ae/20221024/موسكو-تطالب-كييف-بوقف-الإجراءات-الاستفزازية-لإعداد-القنبلة-القذرة-1069423922.html
موسكو تطالب كييف بوقف الإجراءات الاستفزازية لإعداد "القنبلة القذرة"
موسكو تطالب كييف بوقف الإجراءات الاستفزازية لإعداد "القنبلة القذرة"
أكدت وزارة الخارجبة الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تطالب كييف بوقف الإجراءات الاستفزازية لإعداد "القنبلة القذرة". 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T15:36+0000
2022-10-24T15:36+0000
2022-10-24T15:59+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نطالب كييف والغرب بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تقود العالم إلى كارثة نووية، وعدم تجاهل تحذيرات روسيا".وأضاف البيان: "إنه لمن التهور تجاهل تحذيرات موسكو حقا حول احتمال حدوث استفزاز نووي من قبل كييف، مضيفة أنه ينبغي على الغرب ألا يتجاوز الخط الأحمر".وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا .وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة".يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الدفاع-الروسية-تحذر-من-أن-النظائر-المشعة-لاستفزاز-القنبلة-القذرة-تصل-لـ1500-كيلومتر-وتغطي-بولندا--1069409361.html
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روسيا, الخارجية الروسية
موسكو تطالب كييف بوقف الإجراءات الاستفزازية لإعداد "القنبلة القذرة"
15:36 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 15:59 GMT 24.10.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجبة الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تطالب كييف بوقف الإجراءات الاستفزازية لإعداد "القنبلة القذرة".
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نطالب كييف والغرب بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تقود العالم إلى كارثة نووية، وعدم تجاهل تحذيرات روسيا".
وأضاف البيان: "إنه لمن التهور تجاهل تحذيرات موسكو حقا حول احتمال حدوث استفزاز نووي من قبل كييف، مضيفة أنه ينبغي على الغرب ألا يتجاوز الخط الأحمر".
وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أنه إذا فجّرت أوكرانيا "قنبلة قذرة" (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر
ويمكن أن تغطي بولندا .
وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة"
.
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية فيها نظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، تنفجر الحاوية، وتنتشر المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة.