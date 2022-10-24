https://sputnikarabic.ae/20221024/واشنطن-تؤكد-عدم-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-على-الرغم-من-التصريحات-الفردية-للقادة---1069428250.html

البيت الأبيض يتحدث عن تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا

البيت الأبيض يتحدث عن تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، على الرغم من التصريحات الفردية للقادة، مشيرًا إلى تلقي رسالة من... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T18:29+0000

2022-10-24T18:29+0000

2022-10-24T19:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغيّر قراره بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.وعلّق كيربي على تقرير حديث لشبكة "سي بي إس" تحدث فيه قائد الفرقة 101 المحمولة جوا الأمريكية، التي وصلت إلى رومانيا، عن الاستعداد "لعبور الحدود ودخول أراضي أوكرانيا".وكرر: "لا يمكنني التحدث إلى قيادة الفرقة 101 المحمولة جوا، أعلم أنهم يشاركون في مناورات الناتو مع بعض حلفائنا، لكن الرئيس كان واضحا للغاية. الجيش الأمريكي لن يقاتل في أوكرانيا".وفي تقرير نشرته شبكة "سي بي إس"، اعترف القائد بإمكانية الدخول إلى أوكرانيا "إذا كان هناك تصعيد عسكري أو هجوم على الناتو".قال كيربي، إن البيت الأبيض تلقى رسالة من مجموعة من أعضاء الكونغرس تدعو لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إيجاد تسوية في أوكرانيا.وقال كيربي: "نحن نقدّر بالتأكيد الآراء التي عبّر عنها أعضاء الكونغرس. نحن على علم برسالتهم... نحن نقدّر قلقهم" بشأن ما يحدث في أوكرانيا.وشدد كيربي مجددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتفاوض مع القيادة الروسية دون مشاركة السلطات الأوكرانية. وقال كيربي: "(فلاديمير) زيلينسكي ... من الواضح أنه يريد إنهاء هذه الحرب. لكنه لا يعتقد أن الوقت قد حان الآن للتفاوض مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. نحن نحترم هذا الرأي"، على حد زعمه.

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