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البيت الأبيض يتحدث عن تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221024/واشنطن-تؤكد-عدم-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-على-الرغم-من-التصريحات-الفردية-للقادة---1069428250.html
البيت الأبيض يتحدث عن تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا
البيت الأبيض يتحدث عن تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا
أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، على الرغم من التصريحات الفردية للقادة، مشيرًا إلى تلقي رسالة من... 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T18:29+0000
2022-10-24T19:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغيّر قراره بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.وعلّق كيربي على تقرير حديث لشبكة "سي بي إس" تحدث فيه قائد الفرقة 101 المحمولة جوا الأمريكية، التي وصلت إلى رومانيا، عن الاستعداد "لعبور الحدود ودخول أراضي أوكرانيا".وكرر: "لا يمكنني التحدث إلى قيادة الفرقة 101 المحمولة جوا، أعلم أنهم يشاركون في مناورات الناتو مع بعض حلفائنا، لكن الرئيس كان واضحا للغاية. الجيش الأمريكي لن يقاتل في أوكرانيا".وفي تقرير نشرته شبكة "سي بي إس"، اعترف القائد بإمكانية الدخول إلى أوكرانيا "إذا كان هناك تصعيد عسكري أو هجوم على الناتو".قال كيربي، إن البيت الأبيض تلقى رسالة من مجموعة من أعضاء الكونغرس تدعو لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إيجاد تسوية في أوكرانيا.وقال كيربي: "نحن نقدّر بالتأكيد الآراء التي عبّر عنها أعضاء الكونغرس. نحن على علم برسالتهم... نحن نقدّر قلقهم" بشأن ما يحدث في أوكرانيا.وشدد كيربي مجددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتفاوض مع القيادة الروسية دون مشاركة السلطات الأوكرانية. وقال كيربي: "(فلاديمير) زيلينسكي ... من الواضح أنه يريد إنهاء هذه الحرب. لكنه لا يعتقد أن الوقت قد حان الآن للتفاوض مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. نحن نحترم هذا الرأي"، على حد زعمه.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الأمم-المتحدة-تدعو-لتجنب-التصعيد-بعد-تحذير-موسكو-بشأن-القنبلة-القذرة--1069427211.html
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العالم
العالم

البيت الأبيض يتحدث عن تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا

18:29 GMT 24.10.2022 (تم التحديث: 19:17 GMT 24.10.2022)
© CC0شجرة الميلاد أمام البيت الأبيض
شجرة الميلاد أمام البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
© CC0
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أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، على الرغم من التصريحات الفردية للقادة، مشيرًا إلى تلقي رسالة من نواب في الكونغرس تدعو إلى إجراء محادثات مع روسيا.
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغيّر قراره بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.
وعلّق كيربي على تقرير حديث لشبكة "سي بي إس" تحدث فيه قائد الفرقة 101 المحمولة جوا الأمريكية، التي وصلت إلى رومانيا، عن الاستعداد "لعبور الحدود ودخول أراضي أوكرانيا".

وقال كيربي للصحفيين: "لا يوجد تغيير في قرار القائد الأعلى (الرئيس الأمريكي) بعدم مشاركة أي جندي أمريكي في القتال في أوكرانيا. هذا لم يتغير".

وكرر: "لا يمكنني التحدث إلى قيادة الفرقة 101 المحمولة جوا، أعلم أنهم يشاركون في مناورات الناتو مع بعض حلفائنا، لكن الرئيس كان واضحا للغاية. الجيش الأمريكي لن يقاتل في أوكرانيا".
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وفي تقرير نشرته شبكة "سي بي إس"، اعترف القائد بإمكانية الدخول إلى أوكرانيا "إذا كان هناك تصعيد عسكري أو هجوم على الناتو".
قال كيربي، إن البيت الأبيض تلقى رسالة من مجموعة من أعضاء الكونغرس تدعو لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إيجاد تسوية في أوكرانيا.

وأكد كيربي أنه تم إرسال خطاب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل عشرات من أعضاء مجلس النواب الذين يلتزمون "بالآراء الليبرالية".

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وقال كيربي: "نحن نقدّر بالتأكيد الآراء التي عبّر عنها أعضاء الكونغرس. نحن على علم برسالتهم... نحن نقدّر قلقهم" بشأن ما يحدث في أوكرانيا.
وشدد كيربي مجددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتفاوض مع القيادة الروسية دون مشاركة السلطات الأوكرانية. وقال كيربي: "(فلاديمير) زيلينسكي ... من الواضح أنه يريد إنهاء هذه الحرب. لكنه لا يعتقد أن الوقت قد حان الآن للتفاوض مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. نحن نحترم هذا الرأي"، على حد زعمه.
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